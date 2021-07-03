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影／武陵農場打造水上繡球花 媲美日本「花手水」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
武陵農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫。圖／武陵農場提供

全國三級警戒延長，武陵農場持續休園，園內的繡球花也逐漸凋謝，農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫，媲美日本「花手水」，不僅為台灣祈福，也期盼美景能一掃台灣疫情的陰霾。

武陵農場在繡球花凋萎之前，將其剪下鋪滿小水池，打造繡球花花池，藍色、粉紫、桃紅、粉紅等五彩繽紛的繡球花，浮在水面上繼續綻放，宛如日本唯美景緻「花手水」。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場擁有長達1公里的壯麗的繡球花步道，原本就具有約5公尺高「花牆」、「花瀑布」的景觀，是網美及情侶打卡熱點，現在更打造浪漫的繡球花花池，為農場增添一處新景觀，不僅唯美浪漫，藉由池水持續滋養花朵，愛護花朵，還有「惜花」、「惜緣」的寓意，意外創造另一番美感。

胡發韜說，不同顏色的繡球花有不同花語，白色及粉紅色繡球花代表希望、紫色為團聚，藍色繡球花代表圓滿。每一朵繡球花的花萼緊緊連繫，象徵心手相連，同島一命團結合作，共抗疫情；而繡球花大大圓圓飽滿的外形，也象徵台灣必將戰勝疫情，抗疫成功，走向圓圓滿滿，開創造新的繁華。

武陵農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫。圖／武陵農場提供
武陵農場擁有長達1公里的壯麗的繡球花步道。圖／武陵農場提供
武陵農場擁有長達1公里的壯麗的繡球花步道。圖／武陵農場提供

武陵農場 疫情 日本

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