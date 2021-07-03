影／武陵農場打造水上繡球花 媲美日本「花手水」

全國三級警戒延長，武陵農場持續休園，園內的繡球花也逐漸凋謝，農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫，媲美日本「花手水」，不僅為台灣祈福，也期盼美景能一掃台灣疫情的陰霾。

武陵農場在繡球花凋萎之前，將其剪下鋪滿小水池，打造繡球花花池，藍色、粉紫、桃紅、粉紅等五彩繽紛的繡球花，浮在水面上繼續綻放，宛如日本唯美景緻「花手水」。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場擁有長達1公里的壯麗的繡球花步道，原本就具有約5公尺高「花牆」、「花瀑布」的景觀，是網美及情侶打卡熱點，現在更打造浪漫的繡球花花池，為農場增添一處新景觀，不僅唯美浪漫，藉由池水持續滋養花朵，愛護花朵，還有「惜花」、「惜緣」的寓意，意外創造另一番美感。