聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／武陵農場打造水上繡球花 媲美日本「花手水」
全國三級警戒延長，武陵農場持續休園，園內的繡球花也逐漸凋謝，農場運用繡球花的殘花打造「水上繡球花」，五彩繽紛的繡球花浮在水面上，相當唯美浪漫，媲美日本「花手水」，不僅為台灣祈福，也期盼美景能一掃台灣疫情的陰霾。
武陵農場在繡球花凋萎之前，將其剪下鋪滿小水池，打造繡球花花池，藍色、粉紫、桃紅、粉紅等五彩繽紛的繡球花，浮在水面上繼續綻放，宛如日本唯美景緻「花手水」。
武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場擁有長達1公里的壯麗的繡球花步道，原本就具有約5公尺高「花牆」、「花瀑布」的景觀，是網美及情侶打卡熱點，現在更打造浪漫的繡球花花池，為農場增添一處新景觀，不僅唯美浪漫，藉由池水持續滋養花朵，愛護花朵，還有「惜花」、「惜緣」的寓意，意外創造另一番美感。
胡發韜說，不同顏色的繡球花有不同花語，白色及粉紅色繡球花代表希望、紫色為團聚，藍色繡球花代表圓滿。每一朵繡球花的花萼緊緊連繫，象徵心手相連，同島一命團結合作，共抗疫情；而繡球花大大圓圓飽滿的外形，也象徵台灣必將戰勝疫情，抗疫成功，走向圓圓滿滿，開創造新的繁華。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言