消暑新選擇！7-11推出小美X黑丸3Q仙草雪糕、KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰
鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇，攜手鼎王麻辣鍋、KIKI川菜餐廳、黑丸嫰仙草等知名品牌，將招牌的烏梅汁、Q彈仙草都化身為冰品、飲品端入超商，還有升級版刨走族烏梅風味冰沙同步開賣，酸甜風味更消暑，指定品項還可加入冰品博覽會第2件6折優惠，準備再掀一波夏季嘗鮮熱潮。
受疫情影響，超商成為夏季購買冰品的主要通路，除了方便就近一次採買，7-ELEVEN更積極與名店合作，聯手推出獨家商品，滿足消費者愛嘗鮮特性，先前的冰品戳戳樂活動更成功帶動冰品類別業績成長2成。
看準夏季酸甜風味冰品最受青睞，7-ELEVEN將網友推爆的經典款「刨走族－烏梅風味冰沙」升級推出，化應子果肉增量2倍，加倍濃郁的酸甜滋味回甘爽口，獨特的加熱吃法更勾起消費者的青春回憶，售價55元；7-ELEVEN獨家販售的「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，帶有煙燻風味的酸香氣息，最適合夏季消暑解膩，售價30元。
7-ELEVEN還復刻名店「黑丸嫰仙草」的招牌甜品，獨家推出「小美 X 黑丸3Q仙草雪糕」，將Q彈仙草、地瓜圓、紅豆等配料一起融入雪糕中，口口飽滿香甜，售價45元；領先全通路推出的聯名款「鼎王冰鎮烏梅汁」，則是將鼎王麻辣鍋的人氣烏梅汁端入超商，烏梅香氣濃郁，售價32元，7月7日前可享嘗鮮價28元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言