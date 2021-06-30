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消暑新選擇！7-11推出小美X黑丸3Q仙草雪糕、KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN復刻名店「黑丸嫰仙草」的招牌甜品，獨家推出「小美 X 黑丸3Q仙草雪糕」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN復刻名店「黑丸嫰仙草」的招牌甜品，獨家推出「小美 X 黑丸3Q仙草雪糕」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供

鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇，攜手鼎王麻辣鍋、KIKI川菜餐廳、黑丸嫰仙草等知名品牌，將招牌的烏梅汁、Q彈仙草都化身為冰品、飲品端入超商，還有升級版刨走族烏梅風味冰沙同步開賣，酸甜風味更消暑，指定品項還可加入冰品博覽會第2件6折優惠，準備再掀一波夏季嘗鮮熱潮。

受疫情影響，超商成為夏季購買冰品的主要通路，除了方便就近一次採買，7-ELEVEN更積極與名店合作，聯手推出獨家商品，滿足消費者愛嘗鮮特性，先前的冰品戳戳樂活動更成功帶動冰品類別業績成長2成。

看準夏季酸甜風味冰品最受青睞，7-ELEVEN將網友推爆的經典款「刨走族－烏梅風味冰沙」升級推出，化應子果肉增量2倍，加倍濃郁的酸甜滋味回甘爽口，獨特的加熱吃法更勾起消費者的青春回憶，售價55元；7-ELEVEN獨家販售的「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，帶有煙燻風味的酸香氣息，最適合夏季消暑解膩，售價30元。

7-ELEVEN還復刻名店「黑丸嫰仙草」的招牌甜品，獨家推出「小美 X 黑丸3Q仙草雪糕」，將Q彈仙草、地瓜圓、紅豆等配料一起融入雪糕中，口口飽滿香甜，售價45元；領先全通路推出的聯名款「鼎王冰鎮烏梅汁」，則是將鼎王麻辣鍋的人氣烏梅汁端入超商，烏梅香氣濃郁，售價32元，7月7日前可享嘗鮮價28元。

鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇。圖／7-ELEVEN提供
鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售的「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，帶有煙燻風味的酸香氣息，最適合夏季消暑解膩，售價30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售的「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，帶有煙燻風味的酸香氣息，最適合夏季消暑解膩，售價30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出升級版「刨走族－烏梅風味冰沙」，化應子果肉增量2倍，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出升級版「刨走族－烏梅風味冰沙」，化應子果肉增量2倍，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先全通路推出的聯名款「鼎王冰鎮烏梅汁」，將鼎王麻辣鍋的人氣烏梅汁端入超商，售價32元，7月7日前可享嘗鮮價28元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先全通路推出的聯名款「鼎王冰鎮烏梅汁」，將鼎王麻辣鍋的人氣烏梅汁端入超商，售價32元，7月7日前可享嘗鮮價28元。圖／7-ELEVEN提供
鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇。圖／7-ELEVEN提供
鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「小美 X 黑丸3Q仙草雪糕」，將Q彈仙草、地瓜圓、紅豆等配料一起融入雪糕中，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「小美 X 黑丸3Q仙草雪糕」，將Q彈仙草、地瓜圓、紅豆等配料一起融入雪糕中，售價45元。圖／7-ELEVEN提供

冰品 超商 7-Eleven

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