消暑新選擇！7-11推出小美X黑丸3Q仙草雪糕、KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰

鎖定夏季消暑商機，7-ELEVEN即日起推出酸甜系冰品、飲品新選擇，攜手鼎王麻辣鍋、KIKI川菜餐廳、黑丸嫰仙草等知名品牌，將招牌的烏梅汁、Q彈仙草都化身為冰品、飲品端入超商，還有升級版刨走族烏梅風味冰沙同步開賣，酸甜風味更消暑，指定品項還可加入冰品博覽會第2件6折優惠，準備再掀一波夏季嘗鮮熱潮。

受疫情影響，超商成為夏季購買冰品的主要通路，除了方便就近一次採買，7-ELEVEN更積極與名店合作，聯手推出獨家商品，滿足消費者愛嘗鮮特性，先前的冰品戳戳樂活動更成功帶動冰品類別業績成長2成。

看準夏季酸甜風味冰品最受青睞，7-ELEVEN將網友推爆的經典款「刨走族－烏梅風味冰沙」升級推出，化應子果肉增量2倍，加倍濃郁的酸甜滋味回甘爽口，獨特的加熱吃法更勾起消費者的青春回憶，售價55元；7-ELEVEN獨家販售的「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，帶有煙燻風味的酸香氣息，最適合夏季消暑解膩，售價30元。