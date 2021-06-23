全家便利商店繳費加價購Let’s Café可存手機App

根據金管會資料顯示，台灣全年帳單市場規模近20億張，其中超過5成的民眾會選擇到便利商店繳納。為鼓勵大眾就近到繳費，全家便利商店將繳費享優惠服務再升級，於櫃台繳費時除了可享「大杯經典美式咖啡」特價35元（原價45元）或「大杯經典拿鐵」特價39元（原價55元）等加價購優惠之外，即日起至7月13日推出指定咖啡可存入全家便利商店App隨買跨店取，每張帳單最多可現場購買4杯，再加上存入隨買跨店取4杯咖啡，獨享、轉贈都合適。

根據全家便利商店觀察，民眾到門市繳帳單時最喜愛選擇併買咖啡優惠，但晚間選擇咖啡優惠者占一天的比例較低，研判晚上喝咖啡容易影響睡眠。為了解決消費者痛點，全家便利商店創通路之先，提供繳付帳單可享Let’s Café指定優惠商品存入App隨買跨店取，讓今天不想喝的咖啡明天再喝。

受疫情影響打亂報稅規畫，綜所稅繳付期限只剩一周，全家便利商店提供報稅、繳稅查詢服務，民眾可至全家便利商店FamiPort機台，點選「繳費」→「政府繳費」→「綜合所得稅查繳稅」專區，選擇插入已完成註冊的健保卡、自然人憑證或行動身分裝置之一，即可快速列印「稅額試算繳納單」（限3萬元以下）並至櫃台繳費，不到1分鐘即可完成報稅。此外，同步提供所得與扣除額查詢碼，取得查詢碼後即可自行登入國稅局網站完成報稅。