防疫麵包全新組合！多那之「1鮮乳+4麵包」特價235元

居家防疫已經一個多月，各式各樣的防疫組合出爐，多那之咖啡蛋糕烘焙即日起與Foodpanda合作推出外送優惠，除了全新的兩款防疫包，當日單筆消費滿百元，還能以每杯45元的優惠加購價，選購檸檬烏龍或檸檬紅玉。

多那之咖啡蛋糕烘焙的兩款麵包防疫包，每款都有3種麵包品項，加上一瓶嚴選小農六目町純鮮乳960ml。其中，優惠組合Ａ原價265元、防疫優惠價235元，包括鮮乳，以及白吐司1條、羅宋麵包1個、原味丹麥菠蘿2個，一次買齊。

招牌商品「原味丹麥菠蘿」，在層層疊疊的酥皮裡，吃得手工感；經典的「白吐司」則選用日本進口麵粉，加入自家製的湯種，相較一般吐司更柔軟；特色的「羅宋麵包」使用澳洲進口奶油，香氣特殊。

此外，6月底前，多那之另推出「警消醫護感恩方案」，警消醫護人員購買飲品可享7折優惠。

自南台灣崛起的多那之，近年推出多家各具特色的門市。像是老屋重建的門市代表「台南西門店」，位在西門路圓環上日治時代最高的建築物，也是知名的風月場所「寶美樓」舊址，不但完整保留最初的設計，重現當年風華，也是具有歷史與文藝氣息的咖啡館、IG打卡熱點。

高雄左營舊城店則位在一級古蹟拱辰門旁，保留台灣早期老房子的紅色磚瓦、水磨石牆、地磚等，再配上當年最流行的西式白色窗簾、大理石桌與燈飾，彷彿搭上了多啦Ａ夢的時光機，回到五零年代。