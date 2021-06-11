全家便利商店聯手網紅古娃娃 推「WA！COOKIES」聯名冰品

全家便利商店聯名冰品再進化，首度找來YouTuber古娃娃合作推出「WA！COOKIES」聯名冰品，將熱銷曲奇餅變化為冰棒；另外，也獨家導入話題性十足的桂冠湯圓口味冰淇淋，讓消費者就近買，居家享受在夏天體驗吃冰的新奇口感。

號稱「便利商店女神」的古娃娃，過去因每月固定開箱超商新品，吸引一群忠實粉絲固定觀看，近兩年自創的「WA！COOKIES」餅乾品牌，品質與風味更是受到網友信賴。全家便利商店看好古娃娃對於便利商店的熟悉度，以及對於產品高規格的要求，首度與「WA！COOKIES」聯名研發推出消費者喜愛的茶風味冰品，包括「伯爵可可奶蓋雪糕」、「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」共2款，售價皆為49元，內餡使用可可以及奶茶風味做為基底，加上「WA！COOKIES」明星商品布朗尼蛋糕體增添口感，外層則是帶有苦韻的濃厚茶香味，層次感十足，創新聯名冰品將再次於社群上引發話題。6月16日至6月20日可享LINE好友快閃任選2件69元優惠；6月16日起至7月13日還可享任選2件8折優惠。