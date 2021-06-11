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全家便利商店聯手網紅古娃娃 推「WA！COOKIES」聯名冰品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店首度找來YouTuber古娃娃合作推出「WA！COOKIES」聯名冰品，將熱銷曲奇餅變化為夏季不可或缺的冰棒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度找來YouTuber古娃娃合作推出「WA！COOKIES」聯名冰品，將熱銷曲奇餅變化為夏季不可或缺的冰棒。圖／全家便利商店提供

全家便利商店聯名冰品再進化，首度找來YouTuber古娃娃合作推出「WA！COOKIES」聯名冰品，將熱銷曲奇餅變化為冰棒；另外，也獨家導入話題性十足的桂冠湯圓口味冰淇淋，讓消費者就近買，居家享受在夏天體驗吃冰的新奇口感。

號稱「便利商店女神」的古娃娃，過去因每月固定開箱超商新品，吸引一群忠實粉絲固定觀看，近兩年自創的「WA！COOKIES」餅乾品牌，品質與風味更是受到網友信賴。全家便利商店看好古娃娃對於便利商店的熟悉度，以及對於產品高規格的要求，首度與「WA！COOKIES」聯名研發推出消費者喜愛的茶風味冰品，包括「伯爵可可奶蓋雪糕」、「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」共2款，售價皆為49元，內餡使用可可以及奶茶風味做為基底，加上「WA！COOKIES」明星商品布朗尼蛋糕體增添口感，外層則是帶有苦韻的濃厚茶香味，層次感十足，創新聯名冰品將再次於社群上引發話題。6月16日至6月20日可享LINE好友快閃任選2件69元優惠；6月16日起至7月13日還可享任選2件8折優惠。

冬至吃湯圓不稀奇，今年夏至也能到全家便利商店享受經典的花生、芝麻湯圓味。6月16日起全家便利商店超商獨家導入「桂冠冰菓室」系列冰品，將湯圓爆漿的概念融入冰淇淋中，模仿經典湯圓的外皮和內餡，將流心內餡注入中心，打破消費者對冰淇淋的印象，除了神還原冬至湯圓口感的「桂冠流心花生冰淇淋」、「桂冠流心芝麻冰淇淋」之外，更嚴選最受台灣消費者喜愛的「宇治金時」、「楊枝甘露」等2款異國風味冰品，讓消費者一解疫情期間無法出國的癮，售價皆為59元。

「WA！COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕」整體風味呈現台灣人喜愛的鐵觀音奶茶香氣，並加入布朗尼蛋糕體。圖／全家便利商店提供
「WA！COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕」整體風味呈現台灣人喜愛的鐵觀音奶茶香氣，並加入布朗尼蛋糕體。圖／全家便利商店提供
「桂冠流心花生冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
「桂冠流心花生冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度找來YouTuber古娃娃合作推出「WA！COOKIES」聯名冰品，將熱銷曲奇餅變化為夏季不可或缺的冰棒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度找來YouTuber古娃娃合作推出「WA！COOKIES」聯名冰品，將熱銷曲奇餅變化為夏季不可或缺的冰棒。圖／全家便利商店提供
「WA！COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕」整體風味呈現台灣人喜愛的鐵觀音奶茶香氣，並加入布朗尼蛋糕體。圖／全家便利商店提供
「WA！COOKIES鐵觀音濃奶茶雪糕」整體風味呈現台灣人喜愛的鐵觀音奶茶香氣，並加入布朗尼蛋糕體。圖／全家便利商店提供
「桂冠冰菓室」系列冰品推出「桂冠流心花生冰淇淋」、「桂冠流心芝麻冰淇淋」，神還原冬至湯圓口感。圖／全家便利商店提供
「桂冠冰菓室」系列冰品推出「桂冠流心花生冰淇淋」、「桂冠流心芝麻冰淇淋」，神還原冬至湯圓口感。圖／全家便利商店提供
「桂冠冰菓室」系列冰品將湯圓爆漿的概念融入冰淇淋中。圖／全家便利商店提供
「桂冠冰菓室」系列冰品將湯圓爆漿的概念融入冰淇淋中。圖／全家便利商店提供
「桂冠流心芝麻冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
「桂冠流心芝麻冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
6月16日起全家便利商店超商獨家導入「桂冠冰菓室」系列冰品。圖／全家便利商店提供
6月16日起全家便利商店超商獨家導入「桂冠冰菓室」系列冰品。圖／全家便利商店提供
「桂冠楊枝甘露冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
「桂冠楊枝甘露冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
6月16日起全家便利商店超商獨家導入「桂冠冰菓室」系列冰品。圖／全家便利商店提供
6月16日起全家便利商店超商獨家導入「桂冠冰菓室」系列冰品。圖／全家便利商店提供
「桂冠宇治金時冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供
「桂冠宇治金時冰淇淋」，售價59元。圖／全家便利商店提供

冰品 湯圓 便利商店

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