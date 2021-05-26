居家防疫零食第一名！「蠟筆小新」超浮誇表情包開賣

防疫零食搶購潮來了，趁此時機「蠟筆小新」系列零食新上市，搞怪又無厘頭的小新包裝超吸睛；此外，SUN FRIEND MOUTH食品專家也公開2021必買網購零食Top5，「蠟筆小新零食系列」萌樣奪冠，「CW大蒜麵包餅乾」涮嘴緊追在後，35年知名老店「師園鹽酥雞餅乾」與日本常勝軍「龜田十種類米果點心」分列第三、四名，以及團媽首推「媽媽雞蛋鬆煎餅」位居第五。

全台升級三級警戒，許多企業宣布居家辦公，學生改為遠端線上學習。父母為了讓小孩專心學習花招百出，據2021人氣動漫排行榜的網路調查，台灣人喜愛的人氣動漫中，蠟筆小新排名第四，超越海賊王與名偵探柯南。

永遠的5歲小孩「蠟筆小新」零食系列，小新自帶超浮誇表情包，同伴們風間徹、妮妮、正男、阿呆、妹妹小葵，以及像棉花糖的小白，都萌感爆棚同時出現，表情豐富又好笑，無論是大人小孩皆能產生共鳴。