聽新聞
test
0:00 / 0:00
居家防疫零食第一名！「蠟筆小新」超浮誇表情包開賣
防疫零食搶購潮來了，趁此時機「蠟筆小新」系列零食新上市，搞怪又無厘頭的小新包裝超吸睛；此外，SUN FRIEND MOUTH食品專家也公開2021必買網購零食Top5，「蠟筆小新零食系列」萌樣奪冠，「CW大蒜麵包餅乾」涮嘴緊追在後，35年知名老店「師園鹽酥雞餅乾」與日本常勝軍「龜田十種類米果點心」分列第三、四名，以及團媽首推「媽媽雞蛋鬆煎餅」位居第五。
全台升級三級警戒，許多企業宣布居家辦公，學生改為遠端線上學習。父母為了讓小孩專心學習花招百出，據2021人氣動漫排行榜的網路調查，台灣人喜愛的人氣動漫中，蠟筆小新排名第四，超越海賊王與名偵探柯南。
永遠的5歲小孩「蠟筆小新」零食系列，小新自帶超浮誇表情包，同伴們風間徹、妮妮、正男、阿呆、妹妹小葵，以及像棉花糖的小白，都萌感爆棚同時出現，表情豐富又好笑，無論是大人小孩皆能產生共鳴。
SUN FRIEND MOUTH今年推出蠟筆小新益生菌蒟蒻果凍，內含芽孢乳酸菌，且無添加人工香料、色素、防腐劑，另有蠟筆小新玉米餅、圈圈餅等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言