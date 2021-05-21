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萊爾富哈根達斯雪糕買2送2！還有TrueWin初韻聯名雪糕

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯淇淋巧酥雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯淇淋巧酥雪糕。圖／萊爾富提供

迎接冰品旺季，萊爾富獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，包括哈根達斯草莓雪糕、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、哈根達斯香草焦糖脆杏仁、哈根達斯覆盆子雪糕雪糕、哈根達斯巧克力脆杏仁雪糕等，原價皆為115元，即日起至5月23日可享任選買2送2，相當於直接下殺5折、現省230元。

隨著天氣轉熱，萊爾富也與基隆發跡、主打鮮果系列的飲品店「TrueWin初韻」攜手推出兩款獨家聯名雪糕新品，即日起至6月15日可享任選第2件5折。萊爾富獨家販售的「初韻芝士芒果Q奶蓋雪糕」為夏日芒果季節限定，酸甜的芒果醬搭配嚴選芝士奶蓋，香氣濃郁，在炎炎夏日品嚐，清涼又消暑，售價49元；另一款獨家販售的「初韻芝士葡萄Q奶蓋雪糕」，將濃郁葡萄汁融入初韻香濃的芝士奶蓋，還可以吃到Q彈的蒟蒻，口感香甜滑順又爽口，售價49元。

萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯覆盆子雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯覆盆子雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為香草焦糖脆杏仁雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為香草焦糖脆杏仁雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富與基隆發跡、主打鮮果系列的飲品店「TrueWin初韻」攜手推出兩款獨家聯名雪糕新品。圖／萊爾富提供
萊爾富與基隆發跡、主打鮮果系列的飲品店「TrueWin初韻」攜手推出兩款獨家聯名雪糕新品。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯巧克脆杏仁雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯巧克脆杏仁雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯草莓雪糕。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至5月23日獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，圖為哈根達斯草莓雪糕。圖／萊爾富提供

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