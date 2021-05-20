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大人系的鹹甜飲品！紅茶花伝／太妃糖風味岩鹽奶茶上市
近年台灣興起一股大人系的鹹甜美食潮流，甜而不膩佐以微鹹帶香的滋味，讓人倍感療癒。可口可樂公司旗下、源自日本的暢銷茶飲品牌「紅茶花伝」，繼「皇家奶茶」與「皇家紅茶」兩種經典口味後，再推出全新的「太妃糖の風味岩鹽奶茶」，就帶來這款鹹甜療癒的新風味。
「紅茶花伝」太妃糖の風味岩鹽奶茶選用斯里蘭卡高山單一產區100%手摘汀布拉茶葉，搭配香醇的太妃糖風味，佐以阿爾卑斯山進口岩鹽，以鹹甜交織、柔順豐富的多層次口感，帶來全新體驗。即日起陸續於全台各大通路上架販售。
「紅茶花伝」為展現「太妃糖の風味岩鹽奶茶」的新樣貌，包裝上以沉靜的藍色絲絨格紋為底，象徵奶茶的絲滑口感，搭配皇室藍與金色相互映襯的瓶標，拿在手上飲用茶品時，有如置身在藍絲絨沙發上，隨時都能享受皇家般的尊榮與奢華款待。
「紅茶花伝」全新「太妃糖の風味岩鹽奶茶」即起在全台各大通路上架販售，新品推出期間有各項優惠，優惠訊息以各大通路為主。太妃糖の風味岩鹽奶茶建議售價35元，皇家奶茶建議售價35元，皇家紅茶建議售價29元。
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