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世界巧克力大賽揭曉「台灣鐵觀音茶巧克力」連3年奪金

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
妮娜巧克力在世界巧克力大賽連摘9獎，驚艷全場。圖／Cona's 妮娜巧克力提供
妮娜巧克力在世界巧克力大賽連摘9獎，驚艷全場。圖／Cona's 妮娜巧克力提供

受疫情影響，國際各項美食賽事多半改為線上舉行，有「巧克力界奧斯卡」之稱的「2020-21世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）全球總決賽也從去年11月延宕至今，並改為線上舉辦，頒獎典禮於今(11日)凌晨順利落幕。台灣獲獎名單精彩，從2017年至今，全球決賽獎牌數已突破200面，不僅具有國際水準，巧克力選材也更在地化。

今年揭曉的得獎名單，台灣包含福灣巧克力、Cona’s妮娜巧克力、COFE、福爾摩沙可可農場、Q Sweet巧克力菁點、長榮空廚、曾志元巧克力、Hey Fun、Beans & Twins、Chen Rui Zhen等台灣巧克力達人都獲評審青睞，囊括不少獎項。

其中，福灣巧克力再度成為台灣最大贏家，共摘下5金7銀1銅6特別獎，總計19個獎項。福灣凌晨在臉書公告，「真的非常感謝屏東果農們，長期提供給我們品質這麼好的可可，讓我們製作出讓世界驚豔的台灣味」。其「台灣鐵觀音茶巧克力」連續3年奪金，也代表著台灣茶的堅強實力；「草莓啤酒酵母巧克力70%」則是一次摘下4金，為台灣爭光。

近年獲獎無數的「Cona's 妮娜巧克力」表現也很亮眼，在「巧克力抹醬」及「乾果巧克力」類別共奪下1金4銀1銅3特別獎，共抱回9面獎牌，技驚全場。其中的「巧克力抹醬」類別表現尤其突出，品牌以台灣鳳梨和台灣茶風味巧克力，一舉拿下該類別所有的金、銀、銅、特別獎，再次讓台灣的在地食材躍上國際舞台。

位於台北大稻埕的「COFE喫茶咖啡」，同樣以台灣好茶入巧克力，包括炭焙烏龍茶、東方美人茶、包種茶等茶種，也取得2銀3銅2特別獎的好成績。

「Q Sweet巧克力菁點」在此次大賽也獲得1金1銀2銅1特別獎。Q sweet是唯一獨立經營的女主廚得獎者，創辦人兼主廚葵妮Queenie表示，很開心台灣給予我們這麼好的養分與環境，透過巧克力，讓台灣美味與風土在國際佔有一席之地。

「2020-21世界巧克力大賽」頒獎典禮於今(11日)凌晨順利落幕。圖／摘自福灣臉書
「2020-21世界巧克力大賽」頒獎典禮於今(11日)凌晨順利落幕。圖／摘自福灣臉書
令評審驚喜的「百香果粉紅胡椒」三重奏，勇奪總決賽金牌暨特別獎。圖／Q sweet提供
令評審驚喜的「百香果粉紅胡椒」三重奏，勇奪總決賽金牌暨特別獎。圖／Q sweet提供

巧克力 福灣 可可

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