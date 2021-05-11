最新！ICA世界巧克力大賽摘9獎 妮娜巧克力驚艷全場

有「巧克力界奧斯卡」之稱的「2020-21世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）全球總決賽於昨(10日)晚間22:00舉行頒獎典禮，台灣巧克力再度征服國際評審味蕾，一舉拿下諸多大獎。其中，近年獲獎無數的「Cona's 妮娜巧克力」表現最為亮眼，在「巧克力抹醬」及「乾果巧克力」類別共奪下1金、4銀、1銅，以及3個特別獎，共抱回9面獎牌，技驚全場。

Cona's 妮娜巧克力在「巧克力抹醬」類別表現尤其突出，品牌以台灣鳳梨和台灣茶風味巧克力，一舉拿下該類別所有的金、銀、銅、特別獎，再次讓台灣的在地食材躍上國際舞台。

金牌巧克力主廚魏婉羽表示，台灣水果真的很棒，尤其鳳梨香又甜，還有台灣茶，無論是南投的高山炭焙烏龍茶、紅玉紅茶，或是北部的東方美人茶，每款茶都有其獨特的味道，「我們是先學會品茶，了解其韻味後，再與巧克力進行融合」，她說，「茶味太濃會蓋掉巧克力的香醇，巧克力味太重又會蓋掉茶香，一定要調到恰到好處的比例，才能完美呈現。」

台灣被譽為水果天堂和茶葉王國，來自南投的Cona's 妮娜巧克力，也不斷推廣台灣在地食材，創辦人張承惠指出，感謝台灣這片土地孕育出珍貴的水果、茶葉與各式各樣的食材，讓我們能將其與巧克力結合，研發出多層次口感與香氣的「台灣味巧克力」，也創造出Cona's 妮娜巧克力多元的品牌個性。

得獎品項：

Special 特別獎 1.炭焙烏龍茶抹醬 Cona’s Roasted Oolong Tea Spread 2.紅玉茶巧克力夏威夷果 Organic Ruby Black Tea Macadamia 3.蘋果東方美人茶杏仁巧克力 Oriental Beauty Tea and Apple Gold 金獎 炭焙烏龍茶抹醬 Cona’s Roasted Oolong Tea SpreadSilver 銀獎 1.鳳梨抹醬 Cona’s Pineapple Spread、 2.紅玉茶抹醬 Cona’s Ruby Black Tea Spread 3.紅玉茶巧克力夏威夷果 Organic Ruby Black Tea Macadamia 4.蘋果東方美人茶杏仁巧克力 Oriental Beauty Tea and Apple Bronze 銅獎 鐵觀音茶巧克力夏威夷果 Tie Guan Yin Macadamia