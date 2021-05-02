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確診者曾到北港熱炒用餐！客人一聽沒吃完先付錢溜了

「一整顆的哈密瓜蛋糕」誠品南西揪13大打卡系甜點快閃

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「La vie bonbon」人氣招牌哈密瓜蛋糕，280元。圖／誠品生活提供
「La vie bonbon」人氣招牌哈密瓜蛋糕，280元。圖／誠品生活提供

甜點控注意，誠品生活南西即日起至5月16日集結13大甜點名店推出「2021 Melting Manifesto夢幻甜點店」，各式洗版IG的高顏值甜點出列，準備讓甜點愛好者尖叫。

「2021 Melting Manifesto夢幻甜點店」，首推來自日本的甜點店「La vie bonbon」在誠品生活南西1樓限定登場，人氣招牌的哈密瓜蛋糕，是運用台灣在地「整顆」哈密瓜作為蛋糕基底，將果肉挖除後填入滿滿草莓、奇異果和台灣芒果並用鬆軟海綿蛋糕層層堆疊，充滿夏日的爽口滋味。同時，La vie bonbon結合「角落小夥伴」帶來5款經典角色與口味的查佛蛋糕系列。

另外，還有多家台灣人氣甜點，有台北大理石蛋糕的始祖「Sugar Miss」推出的打卡甜點「黑白大理石乳酪蛋糕方磚」，帶有酸甜檸檬優格香氣的竹炭大理石乳酪凍搭配經典重乳酪及酥香餅乾底層。

永康街的達克瓦茲專賣店「MYRA」期間推出南西限定「金萱桂花」與「肉鬆海苔」口味，選用花蓮金萱茶與台灣傳統的香酥肉鬆加入卡士達奶霜的手工達克瓦茲。

美式甜點店「Heritage Bakery & Cafe」帶來熱賣的經典肉桂捲；IG人氣甜點店「SWEET TOOTH」也帶來店內招牌紅絲絨蛋糕，濃郁的巧克力與奶油乳酪散發濃郁香氣，巨大份量帶給甜點控驚喜，也適合作為母親節蛋糕。

Sugar Miss黑白大理石乳酪蛋糕方磚3吋，250元。圖／誠品生活提供
Sugar Miss黑白大理石乳酪蛋糕方磚3吋，250元。圖／誠品生活提供
MYRA金萱桂花，90元。圖／誠品生活提供
MYRA金萱桂花，90元。圖／誠品生活提供
SWEET TOOTH紅絲絨蛋糕，180元。圖／誠品生活提供
SWEET TOOTH紅絲絨蛋糕，180元。圖／誠品生活提供
誠品生活南西即日起至5月16日集結13大甜點名店推出「2021 Melting Manifesto夢幻甜點店」。圖／誠品生活提供
誠品生活南西即日起至5月16日集結13大甜點名店推出「2021 Melting Manifesto夢幻甜點店」。圖／誠品生活提供
Heritage Bakery ＆ Cafe經典肉桂捲，95元。圖／誠品生活提供
Heritage Bakery ＆ Cafe經典肉桂捲，95元。圖／誠品生活提供

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