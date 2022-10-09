同事訂飲料都不揪！她失落懷疑自己不是一份子 過來人提1建議

每個人的個性都不同，有些人可以很快融入新環境，但也有些人需要比較長的適應期。日前一名女網友在網路上發文，透露自己是剛入職的菜鳥，但因為同事間常常訂飲料都不會問她，導致心裡感到有點失落，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「同事訂飲料不揪」為題發文，她透露自己是剛到職的菜鳥，本身個性比較安靜，平常在公司也沒有多餘時間可以和同事相處。然而，原PO表示前陣子發現同事非常喜歡訂飲料，一個禮拜大約會有2、3次，不過對方都不會詢問要不要一起，讓她心裡感到有點失落，甚至懷疑自己根本不屬於他們一份子。對此，原PO詢問大家，「還是其實只是因為我們還不太熟呢？請各位能提提意見，救救我這脆弱的小心靈」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這不是好事嗎？一個禮拜多噴2、300，不太優」、「看妳這樣的經歷，突然讓我覺得我的同事是天使，還會特地從二樓到三樓問我要不要一起訂」、「想這麼多幹嘛，做自己該做的事情就好，下班了管他們是誰」、「沒人揪會覺得孤單寂寞被排擠，有人揪會很高興但不想天天訂」、「身為不擅長拒絕人的，我都慶幸人家沒問我」、「應該是跟妳不太熟，找妳訂飲料的話也不好意思開口跟妳要錢，也不知道妳會不會主動掏錢」、「公司的小圈圈文化可能有點重」、「沒被問才好，每次被問我都拒絕，讓我很像不合群」、「從小到大就很容易被忽略，我懂這種感受」、「把錢省下來，去茶水間沖杯咖啡就好」、「其實訂飲料的人很辛苦，太多杯很重，新人也不會主動說要幫忙拿」。

另外，也有人認為原PO應該主動一點，「妳要自己問，在社會上誰有義務問妳要不要訂飲料？」、「那要不換妳去問，因為人家也不知道妳要不要喝，主動一下試試看」、「如果妳想要的話，下次可以主動一點」、「他們在討論要喝什麼，妳就直接過去喊一杯，喊個2、3次，以後都會有妳了」、「我是覺得剛到職跟別人都還不熟的話，那就自己先開口吧」、「即使內向想喝也要去問，沒人有義務，更不會通靈知道妳也要喝」。