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在工地搭鷹架日賺3千 他奮鬥20年「還百萬債+買房+買車」

聯合新聞網／ 綜合報導
年輕人不願從事勞動產業，導致工地出現缺工狀況，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
年輕人不願從事勞動產業，導致工地出現缺工狀況，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著時代改變，越來越少年輕人願意從事勞動產業，因此許多工地出現缺工狀況。日前一名網友在臉書上發文，透露自己從事鷹架搭建快20年，不僅還清家中三百萬債務，還買了房子和兩台車，但他也感嘆表示「真的越來越少年輕人要做了！」

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO在貼文開頭就提出數個質疑，「工地真的不好嗎？菸酒檳榔毒賭嫖⋯有人拿刀拿槍押著你學嗎？工地環境不好⋯自己好好保護自己不會嗎？薪水不高⋯用心學難道薪水不會一直加上去嗎？」

原PO透露自己今年38歲，目前做工地的年資已經快20年，工作時不僅沒有壞習慣，也沒有把賺來的錢拿去看醫生。然而，原PO提到「現在一天3000，我們的老闆幾乎每天有工作，未來工地將會越來越少人，薪水也會越來越高」。在貼文的最後，原PO正面的寫道「不要怕吃苦，做好自己，別人笑你是因為他自己做不到才笑你，加油！真的越來越少年輕人要做了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你有沒有發現工地外勞越來越多，連黑人都有」、「傳統產業後面越來越沒人⋯年輕人都只想吹冷氣賺取躺平的高薪」、「年輕人越來越少」、「我在工地遇到年輕的幾乎都越南的」、「真的很少年輕人做得住了」、「台灣教育已經失敗到徹底了，裝潢、水電、冷凍空調等，有技術性的行業缺工非常嚴重」。

另外，也有網友表示，「就有師傅喜歡到處大便、上班喝酒、勸導不爽要打人，他們自己底層思想要拋開」、「要遇到好老闆或好師傅，不然錢這麼少還要被師傅凹，當然年輕人去了也一下就跑了，遇到什麼人要看緣份」、「工地沒有不好，只是能夠像你一樣沒有壞習慣的太少了」。

最後，也有網友給予肯定，「行行都可以出狀元的」、「為工地師傅而驕傲」、「願意工作就值得鼓勵」、「工地不是一般人所能做的，要肯吃苦耐勞，所以給你按無數個讚」、「真的很勵志，其實做什麼都不重要，真的要像你這樣有樂觀跟正向的心」。

爆怨公社 薪水

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