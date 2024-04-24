核電是安全能源？核安會主委：嚴謹管理可維持安全

因應國家綠能不足及碳排偏高，和碩聯合科技董事長童子賢前天在台北榮總演講提及，國家應撥更多經費研究電網安全與核能技術，強調「核能是綠能的盟友而非敵人」。核安會主委陳東陽坦言，核能是低碳能源，同意核能可以透過嚴謹管理來維持其安全。

立法院教育及文化委員會今日邀請核能安全委員會主委、外交部、交通部、衛福部、農業部、海委會，就「我國周遭海域含氚廢水監控與因應」進行專題報告並備質詢。

曾經積極反核的童子賢指出，自己並非擁核者，但這幾年慢慢想清楚，地球暖化已嚴重威脅現代文明並使其陷入浩劫，核能技術正是可以避免地球暖化發生的助力而非阻力。

童子賢更強調，地球暖化才是人類公敵，核能可以是綠能的盟友，而非敵人。

陳東陽坦言，核能是低碳能源，但是綠能有更嚴謹的定義，例如RE100（100%綠電）就沒有包含核能，尊重每個人不同的意見，各界的聲音也都聽到了，但相關議題還是要在立法院具體溝通，社會也要盡可能達到共識。

國民黨立委洪孟楷質詢時問及核能是否可以透過嚴格控管確保其安全？陳東陽說，核能可以透過非常仔細來維持其安全，但還是有天災和人為疏失致災的可能。

多個環團昨天召開記者會指出，核電在國際早已沒有市場，核電絕非2050淨零轉型的能源解方，4月27日將號召民眾在立發院前集會抗議老舊核電廠延役。

然而曾是RE100的擁護者，全球最大的電商亞馬遜公司(Amazon Web Services)今年3月時，以6.5億美元（約208億新台幣）購買塔倫能源（Talen Energy）的資料中心園區，以獲得960百萬瓦的核電，原因在於雲端運算的耗能大量增加，以及風電和太陽能仰賴天氣條件，因此須投資穩定的清潔與無碳能源。