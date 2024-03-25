他在基隆海洋廣場唱歌被制止 文化局：非合法展演場地

新北市蘇姓街頭藝人到基隆市海洋廣場唱歌，遭到基隆市文化局人員和員警勸阻。蘇事後說，海洋廣場是他唱過最舒服的地方，「有些事情不合理就應該抗爭」。文化局長江亭玫今天表示，海洋廣場並非街頭藝人合法展演空間。警方指若屢勸不聽，將舉發「利用道路為工作場所」處以罰鍰。

蘇姓男子昨天傍晚在海洋廣場開唱，遭到文化局人員和基隆警一分局忠二路派出所員警制止。蘇事後在臉書貼文，指海洋廣場本來是合法的演出場地，但基隆市文化局懶得管理就取消，有些事情不合理就應該抗爭。

蘇男認為，海洋廣場是基隆最舒服、最適合演出的地方，一定有人想聽歌，也有人想安靜看海。海洋廣場範圍足夠大，可以一邊開放演出，一邊讓民眾欣賞風景，市府應該想好管理政策，而非全面禁止。

文化局長江亭玫表示，北北基街頭藝人可以跨縣市表演，但需提出申請，並在指定核准的場地才可演出。海洋廣場在2015年間曾開放街頭藝人表演，後來因為民眾「強烈反應」，反對聲浪大，市府在2018年間不再開放街頭藝人申請展演。

蘇男昨天傍晚在海洋廣場開唱，文化局人員依「基隆市海洋廣場使用管理辦法」、「基隆市街頭藝人從事藝文活動管理辦法」，認定蘇男違反規定，出面制止，並通警方派員協助處理。

忠二路派出所所長張畯盛說，警方體諒表演者的熱忱，並對相關規定不熟悉，僅加以勸導，未開單舉發。蘇男若屢勸不聽，將依法舉發。