交通微罪不檢舉 路權團體：第10項最不能理解，開啟街頭陳抗

行政院會昨拍板交通罰鍰1200元以下的10項違規不予民眾檢舉、不記點，為消滅「行人地獄」奔走的「行人零死亡推動聯盟 TVZA」在臉書粉專表示，行政院仍決議一意孤行、草菅人命，「會開啟一連串的街頭陳抗行動」。

行政院會通過10個項目違規不開放民眾檢舉、不記點。包括︰

一、機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽。

二、騎機車手持行動電話通話。

三、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全。

四、倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引。

五、在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車。

六、在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車。

七、不依順行方向或併排臨時停車。

八、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車。

九、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。

十、於身心障礙專用停車位違規停車。

行人零死亡推動聯盟指出，其中第2項手持電話通話、第4項大車倒車無人指引、不注意行人，都是非常危害道路安全的違規樣態，無法理解行政院竟然會通過該項目不得檢舉。

行人零死亡推動聯盟說，第5、6、7、8、9項更是完全開放違規停車在人行道、行人穿越線、路口、公車站、消防栓等地，都不再開放檢舉和記點，不僅侵害弱勢用路人權益、對守法駕駛不公、變相放任違規，在這些地方一但發生意外都會是嚴重死傷的事故。這樣的政策回頭，跟去年執政黨給出2030死傷減半的承諾，完全背道而馳。

第10項「於身心障礙專用停車位違規停車」也列入不開放，行人零死亡推動聯盟說，在為違規者大開後門之虞，連身障者權益也犧牲，是最不能理解的。難道職業駕駛有違規停車的需求，身障者卻沒有合法停車的權利嗎？執政黨口口聲聲說在意身障者權益，為何通過如此侵害身障者基本生存權的政策？

行人零死亡推動聯盟表示，民眾檢舉制度是因應台灣在我國警力不足，警察檢舉只占了總體舉發量的三分之一，檢舉違規是弱勢用路人所能採取自我救濟的最後手段，也是對抗違規人心理的制衡機制，目的是制衡違規行為。記點制度更是因應台灣沒有駕駛人回訓制度，也遲遲未有駕訓改革，無法有效管控取得駕照的不良駕駛人，目的是淘汰不良駕駛。

行人零死亡推動聯盟表示，他們在周一會議中不斷表達嚴正抗議及堅決反對，並針對人行道、行穿線、路口違規停車，以及併排臨停，提出調高罰緩的訴求，不僅未被採納，交通部反而無視陳抗，硬拉民間團體背書，營造「民間共識」的風向強行通過，在聯盟多次呼籲此舉將會導致抗爭層級上升時，行政院仍決議一意孤行、草菅人命。