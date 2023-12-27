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農業部狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會 學者籲重視根本問題

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書
接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書

接近年底，各政府單位都在結案當中，也因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會，遭外界認為年底消耗預算；農業部表示，僅只盤點這幾年所做的政策讓外界知道，也趁機進行檢討，若有沒做好的地方就改進，與預算無關。

農業部代理部長陳駿季日前在說明中國大陸貿易壁壘、農業部因應時表示，從今年8月1日農業部成立以後，就開始陸續盤點這幾年做的事情，發現做到了很多過去沒做到的事；也藉此機會定期盤點，如果還有可以再改正的地方，也會進行調整。

農業部從11月下旬開始推出各種政績宣傳，包括農金署「建構四大農民福利體系」、「2023糧好生活科研成果」、漁業署「韌性漁業永續經營」、農水署「擴大灌溉服務」、防檢署「非洲豬瘟防疫」、「羊痘除疫」、農糧署「綠色環境給付政策績效發布」等，大多以農業部旗下六大單位為主。再加上原本的例行記者會，各試驗改良場所的新品種研發、政策成果發表，還有各種獎項的頒發，有時一天兩三場。

以「韌性漁業永續經營」記者會為例，宣傳冷鏈物流體系建置，增加2.3萬公噸冷凍倉儲能力，強化水產品對外競爭力。台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，年底到了，總是要秀一些政績。但是台灣養殖面積與總產量年年下滑等根本問題才值得注意。

他提醒，這幾年養殖錢不好賺；養殖環境變差寒害、乾旱都有影響；加上光電搶地、養殖從業人口老化；青年離漁等等問題都值得重視。此外，「真的沒有工人」，加工廠都是移工，本地青年都不願進入，加工廠薪資好也沒有用，年輕人不喜歡工廠的工作環境。人口老化後自然淘汰，年輕人不接手，等著光電廠來租地收地租就可以了，這些都是危機。

郭建賢說，談冷鏈，會吵的人就要得到，但要到又不會經營。一個冷鏈廠一年開銷要多少，若沒有妥善規畫貨源會喝西北風。建冷鏈廠都只是解決短期問題，真正的問題在產銷上，有了冷鏈誰來交貨加工、誰行銷，資金哪裡來？若沒有配套亂蓋一通，最後恐淪為蚊子館。

接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書
接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書
接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書
接近年底，因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會。截圖自農業部臉書

農業部 記者會 非洲豬瘟 大內宣 陳駿季

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