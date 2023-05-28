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救人反遭大浪捲走 13歲少年尋獲命危送醫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
13歲李姓少年跳海救援同伴，卻溺水被浪打上岸命危，已緊急送往國軍花蓮總醫院搶救。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
13歲李姓少年跳海救援同伴，卻溺水被浪打上岸命危，已緊急送往國軍花蓮總醫院搶救。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供

颱風逼近，花蓮沿海風浪逐漸變大，今天新城鄉康樂村加灣外海處發生2名孩童遭浪捲走，11歲周姓男童疑似被浪花沖倒失足落海，13歲李姓少年跳海救援，周童先被救起，生命跡象穩定，李姓少年卻被浪打上岸，沒有意識，已緊急送往國軍花蓮總醫院搶救。

據了解，來自景美部落的3名學生今天出門前，跟家長說去附近打球，卻跑到海邊遊玩，由於瑪娃颱風逼近，海岸出現約4公尺浪高，其中年紀小的周姓男童疑被海浪沖倒失足落海，結伴的13歲李姓少年見狀跳海救援，卻也被海浪捲走，第3人嚇得趕緊跑回家跟家長求救。

周姓孩童在海上載浮載沉，尚有意識，海巡人員使用「遙控式動力救生圈」先把他救起；在岸邊用望遠鏡搜索李姓少年下落，空勤直升機也出動持續尋找。

在下午3時30分左右，在事故地點以北的沙灘上，有救難人員用空拍機發現岸邊有人影，隨即有沙灘車前往查看，發現就是失蹤的李姓少年，疑似被海浪打上岸，人沒有意識，緊急送往國軍花蓮總醫院搶救。

13歲少年救人反遭浪捲走，被尋獲沒有意識緊急送醫。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
13歲少年救人反遭浪捲走，被尋獲沒有意識緊急送醫。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供

花蓮 意識 颱風

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