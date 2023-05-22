端午節4天連假高鐵加開列車 5月24日凌晨開賣

6月22日至25日為端午節4天連假，台灣高鐵表示，服務返鄉及出遊旅客需求，規畫為期6天端午節假期疏運，6月21日至6月26日期間加開164班次列車（南下81班、北上83班），總計6天提供1031班次的旅運服務。各車次列車5月24日凌晨零時起開放購票。

此外，為配合6月17日調整為補上班日，台灣高鐵當日亦增開3班次北上列車，服務通勤旅客需求，將併同端午節疏運5月24日開放購票。

台灣高鐵指出，端午節假期疏運加開各車次列車，5月24日凌晨零時起開放購票，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票。

台灣高鐵提醒，因應疏運期間人潮眾多，除可提早購買各加開車次對號座車票外，各車次亦配置2至8節不等的自由座車廂；其中，6月21日6月22日的1297車次，及6月25日的1698及1296車次，則實施10節對號座服務，即此4車次僅提供11、12車作為自由座車廂，請旅客到站後配合站務人員引導，依序乘車。

疏運期間，部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。台灣高鐵建議，旅客於出發時，一併購妥回程車票，或持悠遊卡、一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能），直接感應進站搭車，節省回程排隊購票等候時間。

台灣高鐵表示，端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過台灣高鐵網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠內容。