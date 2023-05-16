明全台飆高溫上看34度 周四變天「愈晚雨勢愈明顯」
中央氣象局最新預報指出，明天天氣穩定，各地高溫平均30度到34度；周四鋒面接近，天氣轉變，愈晚雨勢愈明顯；周五、六鋒面影響，各地白天有局部陣雨或雷雨，周六入夜降雨才趨緩。
中央氣象局預報員趙竑表示，明天天氣算穩定，清晨中部以北有零星降雨、東半部有短暫陣雨，其他地區則多雲到晴，山區要留意局部短暫陣雨。
明天各地飆高溫，會比今天還要熱，溫度上看「3字頭」，平均約30度到34度，東部約28、29度，台南、高雄局部地區則可能有逾36度。
趙紘說，周四鋒面接近，各地高溫逾32度，將發布高溫資訊，且降雨機率提高，西半部有局部短暫陣雨、東半部降雨以午後為主。
他指出，周五、周六鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部降雨明顯，會有短時強降雨，高溫略降至27度到30度；周六晚間雨勢雖緩，西半部仍有局部短暫陣雨、東半部零星飄雨。
周日（21日）受西南風影響，迎風面有零星短暫陣雨，以午後為主，中南部有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。下周一（22日）起又有一波鋒面報到，影響至下周二（23日），全台都有短暫陣雨，雨量尚待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言