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明全台飆高溫上看34度 周四變天「愈晚雨勢愈明顯」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天各地高溫平均30度到34度，周四鋒面接近，天氣轉變，愈晚雨勢愈明顯。記者黃仲裕／攝影
明天各地高溫平均30度到34度，周四鋒面接近，天氣轉變，愈晚雨勢愈明顯。記者黃仲裕／攝影

中央氣象局最新預報指出，明天天氣穩定，各地高溫平均30度到34度；周四鋒面接近，天氣轉變，愈晚雨勢愈明顯；周五、六鋒面影響，各地白天有局部陣雨或雷雨，周六入夜降雨才趨緩。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天天氣算穩定，清晨中部以北有零星降雨、東半部有短暫陣雨，其他地區則多雲到晴，山區要留意局部短暫陣雨。

明天各地飆高溫，會比今天還要熱，溫度上看「3字頭」，平均約30度到34度，東部約28、29度，台南、高雄局部地區則可能有逾36度。

趙紘說，周四鋒面接近，各地高溫逾32度，將發布高溫資訊，且降雨機率提高，西半部有局部短暫陣雨、東半部降雨以午後為主。

他指出，周五、周六鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部降雨明顯，會有短時強降雨，高溫略降至27度到30度；周六晚間雨勢雖緩，西半部仍有局部短暫陣雨、東半部零星飄雨。

周日（21日）受西南風影響，迎風面有零星短暫陣雨，以午後為主，中南部有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。下周一（22日）起又有一波鋒面報到，影響至下周二（23日），全台都有短暫陣雨，雨量尚待觀察。

未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象局
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象局
未來一周氣溫變化。圖／中央氣象局
未來一周氣溫變化。圖／中央氣象局

高溫 氣象局 雨量

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