明全台飆高溫上看34度 周四變天「愈晚雨勢愈明顯」

中央氣象局最新預報指出，明天天氣穩定，各地高溫平均30度到34度；周四鋒面接近，天氣轉變，愈晚雨勢愈明顯；周五、六鋒面影響，各地白天有局部陣雨或雷雨，周六入夜降雨才趨緩。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天天氣算穩定，清晨中部以北有零星降雨、東半部有短暫陣雨，其他地區則多雲到晴，山區要留意局部短暫陣雨。

明天各地飆高溫，會比今天還要熱，溫度上看「3字頭」，平均約30度到34度，東部約28、29度，台南、高雄局部地區則可能有逾36度。

趙紘說，周四鋒面接近，各地高溫逾32度，將發布高溫資訊，且降雨機率提高，西半部有局部短暫陣雨、東半部降雨以午後為主。

他指出，周五、周六鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部降雨明顯，會有短時強降雨，高溫略降至27度到30度；周六晚間雨勢雖緩，西半部仍有局部短暫陣雨、東半部零星飄雨。