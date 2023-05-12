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晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地多雲時晴，天氣持續穩定，偶有稀疏的中層雲移入，帶來局部零星飄雨，山區機率較高；白天暖、早晚涼，日夜溫差大。今天北部18至28度，中部20至31度，南部20至32度，東部18至32度。
吳德榮表示，周日母親節凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，帶來的雨量雖不如第1波，但各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。下周一鋒面東移，天氣由北而南好轉，為陣雨後多雲，下周二、周三各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下周一至周三氣溫逐日回升，白天高溫皆在30度以上。
他說，下周四模擬已近末期，最新歐（ECMWF）、美（GFS）、加（CMC）模式之間有明顯分歧，顯示不確定性很大，應持續觀察。
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