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晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到

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晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周日凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
周日凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地多雲時晴，天氣持續穩定，偶有稀疏的中層雲移入，帶來局部零星飄雨，山區機率較高；白天暖、早晚涼，日夜溫差大。今天北部18至28度，中部20至31度，南部20至32度，東部18至32度。

吳德榮表示，周日母親節凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，帶來的雨量雖不如第1波，但各地仍有局部陣雨或雷雨的機率。下周一鋒面東移，天氣由北而南好轉，為陣雨後多雲，下周二、周三各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下周一至周三氣溫逐日回升，白天高溫皆在30度以上。

他說，下周四模擬已近末期，最新歐（ECMWF）、美（GFS）、加（CMC）模式之間有明顯分歧，顯示不確定性很大，應持續觀察。

周日凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
周日凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
歐洲模式周日20時模擬圖（左圖）顯示，凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨。下周一20時模擬圖（右圖）顯示，鋒面東移，天氣好轉，為陣雨後多雲。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式周日20時模擬圖（左圖）顯示，凌晨起梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨。下周一20時模擬圖（右圖）顯示，鋒面東移，天氣好轉，為陣雨後多雲。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 高溫

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