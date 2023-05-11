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梅雨季第二波鋒面周六逼近 母親節全台整天有雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會。本報資料照片
梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會。本報資料照片

把握好天氣，中央氣象局說，梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，周日母親節、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會。

今天各地及澎湖、金門馬祖為多雲，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫陣雨。

明天華南雲雨區東移，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周六鋒面逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會，天氣也稍微轉涼；下周一各地都有局部短暫陣雨，下周二則是南部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部以北地區較為零星。

下周二水氣減少，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周三東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區亦有局部短暫雷陣雨。

18日至20日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區亦有局部短暫雷陣雨；後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會，天氣也稍微轉涼。圖／氣象局提供
梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會，天氣也稍微轉涼。圖／氣象局提供
梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會。圖／氣象局提供
梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，周日、下周一鋒面影響，整天都有降雨的機會。圖／氣象局提供

馬祖 金門

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