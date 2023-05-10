5月13日全家一起來！新北閱讀節迎母親節 化身閱讀遊樂園

一年一度的母親節即將到來，2023新北閱讀節5月13日周六也特別化身為「閱讀遊樂園」，在新北市美術館規畫包括閱讀設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等活動，邀親子一起來閱讀同樂，歡度母親節。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新北閱讀節系列活動繼5月6、7日連續兩天的「創作匯集站」後，迎接母親節到來，周六緊接著「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場，一連串結合閱讀與設計的親子體驗活動，邀大家一起到新北市美術館園區過個文青溫馨的母親節，留下美好的回憶。

「在繪本裡遇見幸福」活動與信誼基金會合作，將帶親子共讀圖畫書裡的金句，透過繪本互動裝置，與故事主角在草地相遇，展開一場閱讀探索之旅，完成指定任務，還可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。

另外，活力滿點的「草地表演」，趣味的巴奇先生打擊樂演出，將帶大家用生活中不起眼的日常用品，敲奏屬於自己的節奏與旋律，開心玩音樂；「花式足球表演家」唐心磊則將結合音樂與運動，帶大感受不一樣的表演藝術；熱情四射的Naughty Swing搖擺舞團，將用活力動感的搖擺舞，帶大家搖擺閱讀；還有信誼故事奶奶金尚芳與現場親子進行圖畫書親子共讀，音樂、運動、舞蹈、親子共讀一次滿足。

重頭戲「閱讀設計市集」由日本文化誌《秋刀魚》協力策畫，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌《新莊騷》、坪林地方誌《走水》、旅人食通信《不二味》、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌。「閱讀沙龍」知名影評人膝關節，帶領大家回味《悲情城市》、《不能說的．秘密》、《血觀音》等發生在新北地區的經典電影；廣播人、作家馬世芳將「從家常菜說起」，聊聊他的在日常當中的家常講究；臺灣奧美首席執行創意總監龔大中，將和大家分享「創意正在你看不到的地方發生」；資深旅人工頭堅則將與大家分享他的「旅行、閱讀與日常」。

另外，三重南區分館與汐止分館也特別推出媽媽專屬的閱讀紓壓活動，三重南區分館5月13日「致媽媽～傳情話音樂會」特別邀請到三位小提琴家老朋友，為媽媽打造專屬的紓壓音樂會，還可以免費把黑膠借回家，享受最Chill的午後時光；另外還有趣味的「情話板」活動，可以現場點歌，傳情話給媽媽，幸運被抽中的媽媽，還可以獲得100元現金禮券。

汐止分館為新住民媽媽們推出「他鄉女兒臺灣母親」系列活動，5月13日將帶新住民親子手作現今流行的「乾燥花擴香石」，打造獨一無二的母親節禮物；還有多元繪本故事活動下，將透過親子共讀「艾瑪・媽媽」繪本故事，帶小朋友學習尊重、同理，進而自我成長！5月16日、17日多元文化講座則邀請到多元跨界的作家林秀兒，和大家分享新時代母親的幸福人生之道。

2023新北閱讀節「設計．新日常」

閱讀遊樂園

時間：2023年5月13日周六11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館