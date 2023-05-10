吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來
今天陽光普照，氣溫升高，但早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今、明兩天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚北微冷、南偏涼，各地日夜溫差大。
吳德榮說，今日各地區平地氣溫：北部15至28度，中部17至31度，南部19至34度，東部16至31度。明日氣溫再略升1、2度。
吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，周五各地持續穩定，中層雲逐漸增多，為多雲時晴的天氣，山區午後有零星短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六白天仍穩定，鋒面前中層雲逐漸移入，晚起中部以北轉有局部短暫雨，機率愈晚愈高。
至於下周日(14日)「梅雨季」第2波「移動性鋒面」影響，吳德榮說，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率。下周一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。下周二各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。但美國模式(GFS)模擬下週日鋒面的強度、降雨的時空分布，仍有不小差異，顯示「不確定性」存在，需持續觀察。
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