快訊

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今天各地陽光普照，北部高溫近30度，中南部逾30度，但早晚溫差大。本報資料照片
今天各地陽光普照，北部高溫近30度，中南部逾30度，但早晚溫差大。本報資料照片

今天陽光普照，氣溫升高，但早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今、明兩天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天暖熱，早晚北微冷、南偏涼，各地日夜溫差大。

吳德榮說，今日各地區平地氣溫：北部15至28度，中部17至31度，南部19至34度，東部16至31度。明日氣溫再略升1、2度。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，周五各地持續穩定，中層雲逐漸增多，為多雲時晴的天氣，山區午後有零星短暫降雨的機率。白天暖熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六白天仍穩定，鋒面前中層雲逐漸移入，晚起中部以北轉有局部短暫雨，機率愈晚愈高。

至於下周日(14日)「梅雨季」第2波「移動性鋒面」影響，吳德榮說，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢發生的機率。下周一鋒面東移，天氣逐漸好轉，為陣雨後多雲。下周二各地多雲時晴，山區午後仍有局部短暫陣雨。但美國模式(GFS)模擬下週日鋒面的強度、降雨的時空分布，仍有不小差異，顯示「不確定性」存在，需持續觀察。

吳德榮 美國

延伸閱讀

梅雨季首波鋒面到 6縣市大雨特報 吳德榮：今晚最低溫

今明酷熱上看38度極端高溫 吳德榮：周日鋒面到變天

上看36度高溫再熱3天 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到

吳德榮：高溫逾34度熱至周六 梅雨季首波鋒面周日快閃一天

相關新聞

流感續升溫 腸病毒也進流行期

新冠肺炎指揮中心解編，世界衛生組織宣布結束緊急狀態，但國內流感、腸病毒疫情仍在上升中，雙雙創下近年來新高。上周門急診類流...

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

今天陽光普照，氣溫升高，但早晚微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今、明兩天受高壓環流影響，各地晴朗穩定，...

3年首例家庭群聚 夫妻遊馬爾地夫染茲卡病毒

三年來首起境外移入茲卡個案且造成家庭群聚。疾管署公布2例境外移入確定病例，為北部30多歲夫妻於4月19日至26日前往馬爾...

健康你我他／灰指甲求醫20年難根治 從貴藥試到偏方

大學住校時不慎感染灰指甲，導致雙腳的趾甲增厚、甲面變色、裂開。這個狀況已經20幾年，我無時無刻都想治癒它。尤其是我的腳丫...

生死一瞬間／台首件人肉炸彈案 警扮記者勸降 倒數50秒狂奔保命

距今20年前，男子黃金生遭檢舉涉改造槍械，在當時的台北縣新店山區的屈尺被大批警方圍捕時，抱著自製炸彈和警方對峙了6個多小時後，深夜將近10時引爆炸彈，黃當場被炸死，成為台灣首次出現的引爆炸彈自殺事件，激進的手法與下場震撼全台，當時曾與他近身談判的員警，當時聽黃金生吐露不少身在黑道裡的諸多苦水，如今回想，格外感慨。

健康主題館／忙到沒時間吃飯 壓力恐釀過勞肥

許多人超時工作、壓力大，被壓得喘不過氣，每天忙到連吃飯時間都沒有，人卻像吹氣球般胖了不少，這是怎麼回事？台灣肥胖症衛教防治學會常務理事劉伯恩表示，這是「壓力型肥胖」，也稱為「過勞肥」，和心理因素有很大關係，想要減重，除了調整飲食、作息和運動外，應搭配心理治療改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦