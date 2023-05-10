吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

距今20年前，男子黃金生遭檢舉涉改造槍械，在當時的台北縣新店山區的屈尺被大批警方圍捕時，抱著自製炸彈和警方對峙了6個多小時後，深夜將近10時引爆炸彈，黃當場被炸死，成為台灣首次出現的引爆炸彈自殺事件，激進的手法與下場震撼全台，當時曾與他近身談判的員警，當時聽黃金生吐露不少身在黑道裡的諸多苦水，如今回想，格外感慨。

2023-05-10 00:15