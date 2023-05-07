2023新北閱讀節／歌后艾怡良壓軸獻唱 「閱讀遊樂園」親子活動5/13接力登場

2023新北閱讀節主活動「創作匯集站」於鶯歌新地標「新北市美術館」盛大展開，活動現場涵蓋「創作舞台」、「新日常市集」、「閱讀沙龍」講座與「親子手作」等四大主題，以多元型態打造出令人耳目一新的閱讀饗宴。不僅有文壇自然系作家徐振輔、平面設計師廖小子、策展人王耀邦現場開講，25個質感品牌齊聚市集，還有創作才女琳誼、鹿希派、小男孩樂團熱情登台，最後更由金曲歌后艾怡良壓軸演出，嗨翻全場。

今年是新北閱讀節邁入第9年，特別移師甫開園的新北市美術館舉行，讓民眾有機會體驗「閱讀」和「設計」所激盪出的創意火花，進行圖書館與美術館的跨界對話，感受「設計．新日常」。

繼「創作匯集站」活動後，5月13日將有「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場。其中的「在繪本裡遇見幸福」活動與信誼基金會合作，邀請親子一起賞析圖畫書裡的金句，透過繪本互動裝置，和故事角色在草地相遇，展開一場閱讀的探索之旅，適合親子一同參與。親子於現場完成指定任務，就能夠免費帶走一本信誼基金會出版的繪本，限量500本，送完為止。

重頭戲「閱讀設計市集」由日本文化誌《秋刀魚》協力策劃，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌《新莊騷》、坪林地方誌《走水》、旅人食通信《不二味》、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌，更能從設計中發現能更進化的新日常。

在「草地表演」部分，將有一連串結合閱讀與設計的互動表演。不僅有打擊樂演出者巴奇先生、專業「花式足球表演家」唐心磊、Naughty Swing搖擺舞團接力登場，下午3點還有信誼故事奶奶金尚芳扮演說故事奶奶，上台為現場親子進行圖畫書親子共讀。

在「閱讀沙龍」方面，則由知名影評人膝關節，帶領大家回味《悲情城市》、《不能說的．秘密》、《血觀音》等發生在新北地區的經典電影；廣播人、作家馬世芳將「從家常菜說起」，聊聊他的在日常當中的家常講究；台灣奧美首席執行創意總監龔大中，將以「創意正在你看不到的地方發生」為主題開講；資深旅人工頭堅也將來到現場，分享他的「旅行、閱讀與日常」。

◎2023新北閱讀節「設計．新日常」

閱讀遊樂園

時間：2023年5月13日周六11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

活動官網：https://reurl.cc/5MQYVM

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館