2023新北閱讀節／設計遇見閱讀！新北閱讀節 週日限定 台日排隊美食 多元手作與演

「2023新北閱讀節」以「設計．新日常」為主題，本週末（5月6日、5月7日）於新北市美術館盛大登場，邀請15組知名表演者輪番站上「創作舞台」、6場各領域專家「閱讀沙龍」、25精選攤位齊聚「新日常市集」等，帶領現場民眾自然而然從食、衣、住、行生活各方面，全面走進閱讀與設計的美好。下週六（5月13日）還有打擊樂、花式足球、圖畫書親子共讀等結合閱讀、設計且兼具與民眾互動性的活動，為新時代的閱讀與風格生活注入全新能量！

●創作舞台｜多元演出 從少女創作到嘻哈樂 流行抒情到溜溜球 金曲歌后將壓軸

在活力草原登場的創作舞台，週日由陳華、胡恂舞（Sabrina）兩位青春活力的女歌手揭開序幕，與在輕鬆愜意的氛圍中，她們與台下聽眾分享膾炙人口的創作過程與近況，展現個人魅力，也讓現場所有年輕男女、以許多帶著小孩的年輕家庭如癡如醉。

緊接著，混搭籃球球衣、帥氣登場的鹿希派帶來嘻哈風的現場演出，中間與主持人Dennis的訪問互動更盡情發揮幽默感，逗樂現場觀眾。午後還有備受小朋友期待的溜溜球冠軍楊元慶與小冰的特技表演、插畫家Johnnp的好評DJ音樂秀、歌手琳誼、小男孩樂團，以及金曲歌后艾怡良的壓軸登場。

●閱讀沙龍｜作家分享人文與自然的緊密關係 設計師演繹閱讀新領域

齊聚多位專家的「閱讀沙龍」講座，一早由「500 Young」文學領域得獎者、作家徐振輔「觀察自然，昇華每個尋常時刻」展開，從他自身經驗出發，分享他如何從觀察、閱讀自然，到受到無明亦作品「蝶道」啟發而開始投入書寫自然的經歷。

午後一點開始則由著名設計師廖小子「身體和創作之間的關聯」接續，分享搭如何透過培養掌握身體的能力，進而拓展他在設計上的自由度。三點將由格式設計展策與格式多媒體負責人王耀邦（格子）「設計展覽的力與美」接棒演講，在這場講座分享幾個精選案例，讓民眾更加理解形成一檔展覽的外核與內裡，下次在欣賞展覽時，或許可以領略更多預期之外的樂趣。

●新日常市集｜風格品牌 一日限定台味與日系美味齊聚

草地上舞台兩色展開的「新日常市集」匯聚種多新北市最搶手的排隊美食，包括板橋金字招牌好初早餐、金豬貝果、涵糖製所（シュガー）、甘霖涼麵舖、Merci Cafe、TNT美式炭烤牛排、Jimmy food place與五星合味等，滿足所有人的味蕾，5月7日限定餐車香腸世家也以充滿趣味的造型帶來招牌「剝皮辣椒香腸」。

超人氣的TNT美式炭烤牛排直火現烤牛排香氣四溢，引起現場大排長龍。Jimmy food place的「挽肉」，將日本東京吉祥寺當紅排隊名店的漢堡排飯帶到現場，配上隔壁仙島SENTO「龜鹿二仙茶」汽油解膩剛剛好。

台灣洗浴新品牌眠腦minnao，與在地小農合作推出台灣味的洗沐浴和洗手乳，美麗的口吹玻璃包裝瓶還能透過創意再次利用。織物印花PÊIHU，以可愛的織物讓人感受到作品的獨一無二特。，編織13 fingers’則在獻唱接受預定編織製作，可以自由選擇6種不一樣的編織款式，只要20分鐘就能得到屬於自己配色的鑰匙圈、口罩鍊、眼鏡鍊、相機鍊或髮帶編織繩。

2023新北閱讀節「設計．新日常」

創作匯集站

時間：2023年5月6、7日周六、日11～18點

閱讀遊樂園

時間：2023年5月13日周六11～18點

地點：新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

活動官網：https://reurl.cc/5MQYVM

主辦單位：新北市政府、新北市文化局、新北市教育局

承辦單位：新北市立圖書館