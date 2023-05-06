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立夏再創今年最熱紀錄 台南市北寮現40.1度極端高溫

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立夏再創今年最熱紀錄 台南市北寮40.1度極端高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

今天是24節氣的立夏，中央氣象局觀測資料顯示，台南市北寮下午1時40分出現40.1度極端高溫，為今年1月以來最熱，北寮測站已經連續3天高溫全台之冠。今天高溫其次依序為台東縣大武39.7度，高雄市月眉、台南市玉井都38.6度。中央氣象局長鄭明典也在臉書表示，「太熱了，看看這高溫！」

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，氣象觀測從溫度數據來看，目前沒有發現溫度不均狀況，針對異常高溫情況會去進行資料驗證，但自動觀測站皆反映當地區域正常。

他說，台南市、高雄市及屏東縣近山區都是高溫區，導致高溫原因有很多，像是海風調節無法起作用、砂礫地形綠色植被較不廣泛等，目前看起來沒有異常升高。

天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，台東縣地區已有焚風發生，今天白天台南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

中央氣象局觀測資料顯示，台南市北寮下午1時40分出現40.1度極端高溫，今天高溫其次依序為台東縣大武39.7度，高雄市月眉38.6度。圖／取自氣象局網站
中央氣象局觀測資料顯示，台南市北寮下午1時40分出現40.1度極端高溫，今天高溫其次依序為台東縣大武39.7度，高雄市月眉38.6度。圖／取自氣象局網站

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