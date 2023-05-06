玉山塔塔加石山地區38年首度缺水 盼及時雨解水荒

玉山國家公園塔塔加園區沒有自來水，水源全部使用山泉水，園區成立38年來從未水源枯竭。今年乾旱嚴重，塔塔加石山地區首度缺水告急。玉管處只能準備儲水桶應急，還好最近一波降雨，緩解石山缺水壓力，但水源依舊不足，玉管處提醒遊客節約用水，共度缺水期。

塔塔加沒有自來水系統，每年卻要穩定供應70到80萬遊客的用水需求，水源不間斷的主要原因，是因為塔塔加生態環境良好。這裡是濁水溪及高屏溪重要的發源地之一，玉管處興建水塔和水管通路，將水源引入塔塔加公共設施中，還要靠工作人員持續不斷辛勞維護，確保供水穩定。

玉管處表示，塔塔加園區內只要打開飲水機、水龍頭，流出的都是山泉水，因此，有遊客覺得塔塔加的「自來水」特別甘甜，完全是大自然的恩賜和工作人員努力的結果。

近年國內許多地方因乾旱、氣候變遷等，常有水情告急情況，塔塔加得天獨厚始終沒有斷過水。然而，今年乾旱尤其嚴重，塔塔加石山地區也出現園區成立38年來，首次乾旱無水可用情形。

保育人員4月巡視塔塔加水源，發現水量幾乎已減少4分之3，今年春雨較遲，加上遊客不減反增，為因應缺水，石山地區只好用大型儲水桶供應公廁用水。

玉管處表示，原本評估石山再無水可用，只能從塔塔加運水補充，幸好，最近一波降雨，稍解石山水荒，但水量相當少，仍得仍搭配儲水桶供水，希望這波梅雨季帶來水量，解除缺水困境。