快訊

今年補班日太多惹民怨！人總提報明年「連假補班5方案」 行政院曝進度

美軍火商來台遭畫清界線 揭蔡政府對美台商會「說不出的痛」

不只藍莓、綜合莓！好市多公告「即日起接受3種科克蘭冷凍莓果退貨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山塔塔加石山地區38年首度缺水 盼及時雨解水荒

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山塔塔加遊憩區沒有自來水，全靠天然水源供應，今年乾旱嚴重，溪流幾乎乾涸。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊憩區沒有自來水，全靠天然水源供應，今年乾旱嚴重，溪流幾乎乾涸。圖／玉管處提供

玉山國家公園塔塔加園區沒有自來水，水源全部使用山泉水，園區成立38年來從未水源枯竭。今年乾旱嚴重，塔塔加石山地區首度缺水告急。玉管處只能準備儲水桶應急，還好最近一波降雨，緩解石山缺水壓力，但水源依舊不足，玉管處提醒遊客節約用水，共度缺水期。

塔塔加沒有自來水系統，每年卻要穩定供應70到80萬遊客的用水需求，水源不間斷的主要原因，是因為塔塔加生態環境良好。這裡是濁水溪及高屏溪重要的發源地之一，玉管處興建水塔和水管通路，將水源引入塔塔加公共設施中，還要靠工作人員持續不斷辛勞維護，確保供水穩定。

玉管處表示，塔塔加園區內只要打開飲水機、水龍頭，流出的都是山泉水，因此，有遊客覺得塔塔加的「自來水」特別甘甜，完全是大自然的恩賜和工作人員努力的結果。

近年國內許多地方因乾旱、氣候變遷等，常有水情告急情況，塔塔加得天獨厚始終沒有斷過水。然而，今年乾旱尤其嚴重，塔塔加石山地區也出現園區成立38年來，首次乾旱無水可用情形。

保育人員4月巡視塔塔加水源，發現水量幾乎已減少4分之3，今年春雨較遲，加上遊客不減反增，為因應缺水，石山地區只好用大型儲水桶供應公廁用水。

玉管處表示，原本評估石山再無水可用，只能從塔塔加運水補充，幸好，最近一波降雨，稍解石山水荒，但水量相當少，仍得仍搭配儲水桶供水，希望這波梅雨季帶來水量，解除缺水困境。

玉管處也提醒，塔塔加遊憩區也是動物的棲地，山泉水除了供應遊客使用，許多動物也賴以生存，請所有遊客一起節約用水，減少炊煮、洗滌、簡單飲食，以維持充分水源提供整個塔塔加遊憩區需求。

塔塔加石山地區38年來首度缺水，水塔已經乾涸見底。圖／玉管處提供
塔塔加石山地區38年來首度缺水，水塔已經乾涸見底。圖／玉管處提供

玉山國家公園 濁水溪 缺水

延伸閱讀

影／台南農民陳情缺水缺工 柯文哲反問農民該如何解決

嘉南平原缺水 二期稻持續休耕？農水署長：最近是關鍵

救命水來了！興達電廠建臨時海淡廠 520起日產1.5萬噸淡水

連假登山事故頻傳 玉管處籲山友不越級挑戰並勇於撤退

相關新聞

昨下班時段大誤點 肇因跳電導致號誌系統異常？高鐵：調查中

昨天傍晚適逢下班時間，台灣高鐵南港至板橋號誌系統異常，導致6班次列車一度暫停，多列次列車延誤，大批民眾聚集月台等候發車。...

獨／北寮38.2度 台南太陽能板導致旱象？氣象局闢謠曝真正原因

台南推動太陽光電再生能源，但近期台南久旱未雨，台南市議員質疑，台南沒有下雨與遍布的光電板有關。對此，中央氣象局表示，目前...

40多歲女打AZ疫苗21天後突發癲癇死亡 獲600萬救濟金

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第200次會議紀錄，此次審議共126案，11案獲救濟，包括AZ疫苗5案、B...

人總已提報明年連假補班5方案 行政院曝進度

今年連續假期多，補班補課多達6天引發民怨，行政院人事行政總處已研擬5種方案，包括維持現狀、三節加上清明與兒童節彈性放假、...

連空氣都熱！台東大武飆39.5度全台高溫

今天迎接立夏時節，全台各地氣溫在30度以上，台東大武鄉中午12點40分飆到39.5度高溫，創今年全台入夏最高溫。民眾直呼...

屏東石斑藥檢普查全OK 業者仍盼重現輸陸榮景

去年6月13日大陸以台灣養殖石斑魚檢出隱性結晶紫為由暫停輸入，屏東縣占全台近半產量，又有枋寮鄉2家養殖業者被大陸點名，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦