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梅雨季首波鋒面明報到！ 中彰以北大雨 北台灣大幅降溫、跌到20度

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
周末鋒面影響，天氣驟變。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末鋒面影響，天氣驟變。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天是24節氣立夏。台南市北寮測站接連兩天出現極端高溫，4日中午38.8度、昨天中午38.4度高溫。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，溫度如預期明顯變熱了，高溫陸續出現，南部近山區的區域甚至因為暖空氣堆積以及地形的作用，有局部單點超過38度的高溫發生，算是今年以來到目前為止溫度最熱的一段時間。

5、6月是台灣梅雨季，吳聖宇說，新一波的鋒面目前位於長江南岸，今天就會逐漸接近台灣近海。白天期間台灣仍在鋒前，西南風持續明顯，各地天氣大致仍是穩定。但是雲量會明顯變多了，中北部、東北部、東部的山區到了午後有局部短暫陣雨發生機會，雨勢仍不大，但是提醒上述地區午後要外出的朋友多加注意。

溫度方面，他表示，各地持續炎熱，尤其南部局部單點仍可能出現36-37度或以上的高溫。外出活動要多補水預防中暑，做好防曬準備。

吳聖宇說，鋒面將在明天逐漸通過台灣上空，各地由北往南將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。目前看起來這波鋒面伴隨有低層的輻合線、噴流強風軸，以及中層短波槽、高層西風槽等中高層的輻散配合。

他指出，因此預期會有對流胞發生在海峽中北部地區，中彰以北到竹苗一帶預報的降雨最為明顯，有機會達到大雨等級。其他地方也都有短暫陣雨或雷雨，外出要記得攜帶雨具。

吳聖宇說，下周一鋒面已經大致越過台灣，不過後續來自中層的水氣仍多，因此下周一上半天各地仍持續會有短暫陣雨，要到下半天之後降雨才會逐漸停止下來。這一波降雨除了中北部較為明顯之外，南部地區也有機會下點雨，雖然預報的雨量不多，但多少會有點幫助。

明天至下周一受東北季風南下影響，各地都會轉涼，吳聖宇說，北台灣的感受尤其明顯，高溫有機會掉到20-21度左右，跟今天的溫度差異非常大，務必要記得添加衣物，並且留意身體的健康。中部以南受到的影響就比較有限，尤其南台灣，高溫還是有機會接近或超過30度，南北之間的溫度落差也非常大，南來北往的朋友請多加注意。

鋒面將在明天逐漸通過台灣上空，各地由北往南將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。中彰以北到竹苗一帶預報的降雨最為明顯，有機會達到大雨等級。其他地方也都有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
鋒面將在明天逐漸通過台灣上空，各地由北往南將陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。中彰以北到竹苗一帶預報的降雨最為明顯，有機會達到大雨等級。其他地方也都有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

高溫

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