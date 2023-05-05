風向大逆轉！台中沙鹿海鮮被轟盤 老闆深夜發千字文公布明細 網友挺：一分錢一分貨

日前13個大人到台中獲得「米其林入選」肯定的海鮮餐廳用餐，不料一餐吃下來花了4萬多元，當事人上網抱怨後，引發網友熱烈討論，事發後，餐廳業者低調不願多做解釋，但昨深夜突然發文，並附上當天客人所吃菜單，表示「並不是得到米其林殊榮後就一直漲價是因為現在台灣的海鮮一直在漲價」，同時強調自家海鮮「一定是當天拍賣價最高等級的魚類」，食材是最優質。

位於台中沙鹿的梅子餐廳去年獲米其林美食評鑑推薦，創辦人夫婦早年從事漁業，由於特別講究海產品質，海鮮大部分來自自家澎湖漁船並每天空運來台，這次顧客抱怨文在社群發酵後，引發眾多討論。先前位於台北的餐飲同業，微風建一食堂老闆也曾發文表示在目前物價跟人事成本都超高的情況下，「假設都是活海產，這價錢只能說差不多差不多」。

而梅子餐廳業者在數日後也打破沉默，發長文說明事件，業者說，「這次的X料新聞事件造成很多人的誤解但卻讓更多台灣人知道梅子餐廳，實際上這兩天的新聞已經讓梅子餐廳登上全台灣最爆紅的海鮮餐廳，這樣的大廣告沒有幾千萬下不來，其實是5/3一大早那好幾台記者在我們餐廳採訪不到，因為我們心底深知只會越解釋越黑，因為現在全台灣整個矛頭都是針對我們」。

餐廳也公布當天消費明細：

生魚片1500

Xo炒飯（2份）400

龍蝦蒜香 2隻 12000

沙公3隻 沙母1隻 9510

醬燒軟絲 2000

清蒸蝦 800

清蒸石鯛 3740

烤松阪豬14兩 1000

烤牛肉 12兩 1320

梅汁赤筆 2430

南瓜海鮮煲 600

海菜滑蛋 350

炒水蓮 350

當天海鮮全部電子秤秤重：

1、龍蝦1兩230元，2隻龍蝦共12000元換算總重量52兩左右（3台斤 4兩）等於是一隻1台斤10兩的大龍蝦

2、沙公+沙母4隻，一兩120元共9510元換算總重量79兩總共4台斤15兩 （每隻19兩以上），不要再拿紅腳公蟹、中尺寸蟹的價格來比較等級不同，也有人說賣一隻賺一隻那您有想過死掉一隻就賠一隻了嗎，為了不損失我們每月要進台中港載天然海水幾趟嗎，海鮮養在海水池裡吹冷氣每個月要耗費多少電費、濾材、人力成本您知道嗎（現在這時候已經是有錢也不一定買得到這麼大隻的沙公沙母，因為對岸全部都收購）

3、乾煎魚是野生澎湖赤筆一兩75元，共2430換算總重量32兩（2台斤）

4、野生澎湖石鯛當天秤重3740元當天一兩算100元換算總重量37兩（2台斤5兩）

文末更強調，「每一種海鮮食材都有分新鮮等級還有重量大小的成本計價方式，我們在澎湖拿我們自家延繩釣魚船的魚貨都一定是當天拍賣價最高等級的魚類，梅子餐廳自己負擔空運費用及空運包材和往返機場寄送人力成本費用」。

並說「其他餐廳的海鮮售價如何我並不想知道，我只知道如果我今天跟其他餐廳料理的水準是一模一樣的那我就只能跟他們收一樣價錢，梅子餐廳我們只做自己新鮮敢吃並喜歡吃的料理，我們的努力好不容易獲得國際級美食評鑑米其林推薦，這30幾年走來容易嗎，在食材的新鮮等級上我們敢保證，我們沒有辦法給您最便宜，但是我們會給您最好的食材品質最好吃的料理」。

老闆發文後，底下也出現留言替店家力挺打氣，「13年前吃過就愛上，一分錢一分貨」、「13人花41239元，平均每人3172元，這種夢幻等級的食材算很合理的」；不過也仍有網友質疑「出菜前有給消費者確認過菜單跟價錢嗎？如果有，所以問題都不是問題，如果沒有，那自然消費者會有很多感受與解讀」。