基隆港郵輪多元發展 除了雙母港 還將引進飛航郵輪

地中海航運公司（MSC）榮耀號郵輪今天清晨首航基隆港，基隆港務分公司在港嘴以噴水禮迎接。榮耀號明年1到3月將以基隆、日本沖繩「雙母港」模式營運12航次，港方還將引進飛航郵輪（Fly-Cruise），讓基隆港的郵輪產業更多樣化。

從日本來台的榮耀號總噸位17.2萬噸，創下基隆港靠泊最大郵輪紀錄。這個航次載來約4600名旅客、1000多名船員，停泊西1碼頭後，團客多搭遊覽車前往雙北景點，部分散客在基隆遊玩，也有人待在郵輪上。榮耀號預計今晚7點離港。

基隆港務分公司今早出動拖船，以噴水禮迎接榮耀號抵達基隆港，接著在船上舉辦歡迎儀式，港務分公司總經理高傳凱和榮耀號船長Lauro Maresca交換銘牌，期盼共創台灣郵輪市場新契機。

高傳凱說，去年底他率團到歐洲去行銷台灣郵輪港口，特別去拜訪MSC執行長，當時已知榮耀號本月會來台灣。雙方過去這5個月對於提升場站服務，以及靠泊細節都有深入討論，今天順利成行，努力沒有白費。

高傳凱表示，榮耀號明年雙母港航程對基隆港來講，是全新的郵輪作業型態。期待除了過去從台灣港口出發的單一母港郵輪外，能夠引進如同榮耀號執行的雙母港作業，不僅把台灣的旅客帶到國外去，也把國外的旅客帶到台灣來旅行。

高傳凱說，基隆港的郵輪作業將朝多元發展，母港、掛靠港作業，今年已經恢復到疫情前的水準，目前也跟幾個業者正在洽談，希望能夠去引進Fly-Cruise高端行程，引進更多外國旅客，不僅來到台灣搭郵輪，而且能在台灣停留一到兩天，去享受和體驗台灣的文化。

迎接疫後郵輪產業復甦，基隆港務分公司已拜會過台北市、基隆市政府，討論如何把握郵輪到港後，旅客岸上自由行旅遊商機。基市府在郵輪靠泊時，會派志工導覽，提供觀光巴士，還推出散步地圖，部分商家也有提供優惠。

國內有6家旅行社組成榮耀號銷售聯盟，東南旅行社副董事長李樹軍說，MSC是世界郵輪前3大品牌，在歐洲非常有名，船隻採用最新科設備備，硬體和服務都有口碑，水晶階梯更是郵輪界創舉。

李樹軍表示，榮耀號明年1月16日到3月5日在基隆出發12個航次，希望帶給台灣遊客不同的感受。因為是以雙母港概念營運，這麼大的郵輪最多可以容納5800人，加上船員，一航次等同200多架A350空中巴士飛進台灣，相信對帶動台灣知名度，還有促進旅遊觀光產業，引進消費力都有很大的幫助。