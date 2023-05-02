電鍋「1常見用法」超耗電 還可能把細菌全吞下肚

大部分的人煮飯都會用上電鍋，不過你的使用習慣合格嗎？如果溫度沒掌握好，不僅耗電，恐怕也把細菌通通吃下肚。對此，台電電力粉絲團也提醒大家，有哪些線索須多留意。

台電電力粉絲團在臉書上分享，天冷的時候，煮好的飯菜，拿到室溫下很容易涼掉，有些人會習慣將飯菜長時間放在電鍋內保溫，甚至放隔夜方便直接加熱，不過飯菜只要在室溫下放超過1～2小時，細菌就會開始大量繁殖。

台電電力粉絲團續指，要達到抑制細菌生長的環境，溫度必須要高於60℃或是冷藏低於7℃，「你家的電鍋保溫溫度是否有高於60度呢？如果不確定的話，建議吃不完的食物放涼後還是趕緊放冰箱，下次要吃的時候再加熱，省去食物保溫的耗電量又避免把細菌吃下肚囉！」

台電電力粉絲團也提醒，有的電鍋煮好跳起來以後，會自動變成保溫模式，長時間下來也耗掉不少電量，請記得使用完以後，要把插頭拔掉。

飯菜只要在室溫下放超過1~2小時，細菌就會開始大量繁殖。 取自《台電電力粉絲團》臉書

網友紛紛留言表示受用無窮，「我會分享給偶婆婆的哈哈哈哈哈」、「以後不會再這樣保溫了！」、「謝謝啦！以後改進」、「我都吃完了」。

事實上，台電也曾提出許多實用節電方案，比如在電鍋與電子鍋應用上，可以依照家庭人口數與食量，再選擇適當容量，而米飯烹煮前，如果先浸泡30分鐘，不但可以縮短煮熟時間，也能夠省電。