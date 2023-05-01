周五前各地都偏熱 這天鋒面接近降雨明顯

明天東北季風減弱，中央氣象局最新預報指出，到周五（5日）前，各地偏熱，北部從31度增至32度，中南部則從32、33度增至35度。到了周六（6日）鋒面接近，預估影響落在周六深夜至7日，期間降雨明顯，東部以北、東半部地區、南部山區都會有局部短暫陣雨。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明天東北季風減弱，北部、宜蘭地區氣溫逐漸回升；東半部地區則會有零星短暫陣雨，午後西半部山區也會有短暫陣雨。

他說，到周五（5日）前，天氣都偏熱，逐步緩慢升溫，北部從31度增至32度，中南部則從32、33度增至35度。

周六（6日）鋒面接近，整日天氣歷經轉變過程，雲量變多，有零星降雨機會；預估鋒面影響落在周六深夜至7日，這段期間降雨較明顯，東部以北、東半部地區、南部山區都會有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲。

廖經翔指出，下周一（8日）鋒面通過，東北季風增強，北部、宜蘭地區會有降溫，迎風面有局部降雨。