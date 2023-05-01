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遊客蘭嶼賞景冒險攀岩 美女醫提醒：景點落海沒救活過

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
黃京葦在蘭嶼衛生所服務多年，為做安全宣導，曾穿比基尼拍照，在IG上寫下30條到蘭嶼旅遊注意事項，藉以提醒更多人注意。記者卜敏正／翻攝
黃京葦在蘭嶼衛生所服務多年，為做安全宣導，曾穿比基尼拍照，在IG上寫下30條到蘭嶼旅遊注意事項，藉以提醒更多人注意。記者卜敏正／翻攝

蘭嶼日前才發生遊客攀爬龍頭岩墜落意外，近日又有遊客攀爬象鼻岩、情人洞，地方居民拍照貼文直指「超級危險」，並戲稱「把自己當山羊」，曾在蘭嶼衛生所服務多年的美女醫師黃京葦直言，「景點落海沒有救活過！」

衛福部台東醫院急診女醫黃京葦，在蘭嶼衛生所服務多年，為做蘭嶼安全宣導，還曾穿上比基尼拍照，在IG上寫下30條到蘭嶼旅遊注意事項，藉以吸引更多人注意，昨得知又有遊客冒險攀岩，她直言「真的太危險了！」

黃京葦說，遊客攀爬蘭嶼象鼻岩或是情人洞，若失手失足墜落或是滾落，不僅傷痕纍纍，還可能直落太平洋，海巡單位出動救援除了耗費社會資源，以她在蘭嶼急診的經驗，「景點落海沒有救活過！」

黃說，這些景點距離衛生所車程都超過30分鐘以上，對溺水民眾必須搶命而言，送醫時間和距離等同跨不過的鬼門關，就算急救能夠維持生命跡象，空勤黑鷹出勤抵達空勤隊落地也需要再度轉送；她曾在社群數度提醒遊客，在蘭嶼遊玩一定要以自身安全為第一優先。

本月上旬1名68歲張姓男子攀爬龍頭岩，從3米高的崖邊跌落，家人見狀報警求救，經消防隊救援送醫，張男撿回一命；這次五一連假，蘭嶼鄉民又發現有遊客攀爬象鼻岩，地方居民直言「真的不要命了！」

蘭嶼王姓鄉民表示，蘭嶼有許多大型珊瑚礁岩，像龍頭岩就是類似龍頭性狀的巨大岩石，象鼻岩在大自然風蝕下，遠看就像大象鼻子，不少遊客看到奇形怪狀的岩石，就想要往上攀爬、眺望風景，卻不知道這是非常危險行為。

蘭嶼居民對於遊客行為，直言「把自己當成山羊」，看到山羊爬就跟著爬，若摔傷了真的浪費醫療資源，也呼籲相關單位在各個景點立告示牌，向遊客宣導、教育禁止攀爬。

部分遊客五一假期到蘭嶼旅遊，冒險攀爬景點山岩，地方居民直言太危險了。記者卜敏正／翻攝
部分遊客五一假期到蘭嶼旅遊，冒險攀爬景點山岩，地方居民直言太危險了。記者卜敏正／翻攝
部分遊客五一假期到蘭嶼旅遊，冒險攀爬景點山岩，地方居民直言太危險了。記者卜敏正／翻攝
部分遊客五一假期到蘭嶼旅遊，冒險攀爬景點山岩，地方居民直言太危險了。記者卜敏正／翻攝
黃京葦在蘭嶼衛生所服務多年，為做安全宣導，曾穿比基尼拍照，在IG上寫下30條到蘭嶼旅遊注意事項，藉以提醒更多人注意。記者卜敏正／翻攝
黃京葦在蘭嶼衛生所服務多年，為做安全宣導，曾穿比基尼拍照，在IG上寫下30條到蘭嶼旅遊注意事項，藉以提醒更多人注意。記者卜敏正／翻攝

蘭嶼 衛生所 象鼻岩

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