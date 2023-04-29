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好市多慣用退費息事寧人 消保會要求公開食安檢驗流程

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

好市多大賣場自利智進口的3種冷凍綜合莓抽檢出A型肝炎病毒，高雄市衛生局已先依食安法開罰30萬，視影響程度最高可罰2億元。台灣消費者保護協會指目前尚未接獲任何申訴，但好市多商品常出包，事後多採內退費方式了事，食安攸關消費者健康，好市多應將商品檢驗流程公諸於世，說明清楚進貨後如何管制。

好市多綜合莓被檢出A肝病毒，高市衛生局已依據傳染病防治法第43條處以30萬元罰款，並據業者提供貨品出售清單，全數完成健康監測關懷通知，陸續接獲民眾進線諮詢。

因美國通報5起A型肝炎病例，推測與市售冷凍草莓有關，高雄市衛生局昨發布在好市多自利智進口的「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒，已知全台售出逾1.7萬公斤，約9427包，已將庫存203包回收銷毀，好市多也提供民眾退貨。

高市消保官及台灣消費者保護者協會，至今尚未接獲任何相關申訴，消保官殷茂乾說，已與好市多法務經理取得聯繫，業者承諾處理。已購客、已吃進商品及食後身體出現不適症狀的消費者，如因此衍生檢查、醫療或照護費用，都可以線上申訴。

台灣消費者保護協會指出，好市多生意好，但商品也常「出包」，每次一出狀況，均以退費方式處置，這種明快的機制，讓消費者在第一時間能獲得補償，不必循團體訴訟等方式討公道，至少算展現負責任的態度。反觀這種情形如果發生在美國，食安罰則很重，有時重罰之下業者都可能因此倒閉，台灣在保護消費者這部分還有精進的空間。

消保會執行長徐邦瀚說，好市多退貨還款蠻「阿莎力」，會來申訴的民眾，通常都已把問題商品吃下肚，也可能未保留發票，沒有證據可求償，權益白白受損。好市多慣用退貨機制安撫消費者，但讓人看不見內部食安的管理機制，因此政府有 責任要求業者將食品安檢流程公諸於世，讓大家了解業者進貨後究竟如何管制食安。消費者也應主動申訴，忽息事寧人， 「我們無意打壓業者 ，但食安問題不應讓社會大眾擔心」。

好市多綜合莓被檢出A肝病毒，高市衛生局已收回庫存銷毀並開罰30萬。圖／高市衛生局提供
好市多綜合莓被檢出A肝病毒，高市衛生局已收回庫存銷毀並開罰30萬。圖／高市衛生局提供

好市多 食安 衛生局

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