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開放過境旅客半日遊台灣 5/1起可預約專人專車導覽

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」提供專人專車導覽。圖／觀光局提供
「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」提供專人專車導覽。圖／觀光局提供

疫後開放為增加國際觀光客，交通部觀光局重新啟動「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」活動，提供在台停留7至24 小時以內的轉機旅客，持有效簽證或免簽證者入境台灣體驗觀光半日遊程，5月1日開放活動網站（https://halfdaytour.taiwan.net.tw/）報名預約。

觀光局表示，「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」可選擇專人專車導覽，或參考觀光局推薦遊程自行遊覽。專人專車導覽將配合桃園機場航班時間提供3種遊程，分別帶領旅客走進台北市、新北市及桃園市，希望提升旅客未來選擇台灣為旅遊目的地意願。

觀光局指出，專人專車上午導覽為「細說台北百年風華(Discover Taipei's 100 Years of Glory)」，參觀龍山寺、到永康街散步；下午導覽為「桃園大溪台灣傳統工藝與生態之美(The Beauty of Taiwanese Traditional Arts & Nature)」，走進大溪老街歷史聚落群，並到「八德埤塘自然生態公園」放鬆身心；夜間則是「台灣夜景美食之旅(Gourmet Guided Tour with Night Market)」，俯瞰新北市區夜景，到觀光夜市享受美食小吃。

觀光局也說，3種自行遊覽建議遊程，提供單程桃園機場捷運搭乘兌換券，及合作商家優惠折扣，讓旅客自行遊覽桃園機場捷運沿線景點，盼讓轉機旅客不再過門而不入，規劃台灣為下一個觀光目的地。

桃園機場

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