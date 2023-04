開放過境旅客半日遊台灣 5/1起可預約專人專車導覽

疫後開放為增加國際觀光客,交通部觀光局重新啟動「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」活動,提供在台停留7至24 小時以內的轉機旅客,持有效簽證或免簽證者入境台灣體驗觀光半日遊程,5月1日開放活動網站(https://halfdaytour.taiwan.net.tw/)報名預約。

觀光局表示,「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」可選擇專人專車導覽,或參考觀光局推薦遊程自行遊覽。專人專車導覽將配合桃園機場航班時間提供3種遊程,分別帶領旅客走進台北市、新北市及桃園市,希望提升旅客未來選擇台灣為旅遊目的地意願。

觀光局指出,專人專車上午導覽為「細說台北百年風華(Discover Taipei's 100 Years of Glory)」,參觀龍山寺、到永康街散步;下午導覽為「桃園大溪台灣傳統工藝與生態之美(The Beauty of Taiwanese Traditional Arts & Nature)」,走進大溪老街歷史聚落群,並到「八德埤塘自然生態公園」放鬆身心;夜間則是「台灣夜景美食之旅(Gourmet Guided Tour with Night Market)」,俯瞰新北市區夜景,到觀光夜市享受美食小吃。

觀光局也說,3種自行遊覽建議遊程,提供單程桃園機場捷運搭乘兌換券,及合作商家優惠折扣,讓旅客自行遊覽桃園機場捷運沿線景點,盼讓轉機旅客不再過門而不入,規劃台灣為下一個觀光目的地。