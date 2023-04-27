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趕快來對名字...梨山賓館館慶58周年 名字有這3字免費住

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，可享優惠入住。記者林佩均／攝影
梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，可享優惠入住。記者林佩均／攝影

台中市和平山區梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，即可以一字折500元、兩字折800元的優惠入住，三字一樣本人免費入住一晚；另外梨山賓館與1965年出生，58歲的民眾同慶，只要入住憑證件就送紀念馬克杯一個，送完為止。

梨山賓館副總經理林閔政表示，梨山賓館在1965年成立營運，高山飯店建造與經營都極為不易，中間歷經幾次水災與地震重創停業13年，梨山之美一度被封藏多年，一直到2012年梨山賓館重新營運，遊客才陸續重返梨山。

林閔政指出，今年適逢梨山賓館成立58年，剛好符合「我發」的吉祥諧音，又是疫情解封第一年，旅行出遊人口變多，飯店尋找很久不曾上山的老朋友與新朋友，推出和平區梨山賓館專屬的尋找梨山人的活動，不只是本人享住宿優惠，同行友人也一併享有同樣優惠。

因為58象徵吉祥，梨山賓館加碼贈送給1965年出生、今年58歲的遊客，訂房時告知使用「58我發」專案，入住當天就可以憑身分證件領取紀念馬克杯一個，限量58個送完為止。

梨山賓館也提醒，即便進入5、6月天氣漸轉熱，但高山植物生態依然精彩，部分區域的杜鵑已綻開的炫麗奪目，白色的李花、紅色的蘋果花也陸續綻放出獨特的高山香味。此外，梨山賓館也提供多樣的旅遊活動，包括觀星、賞鳥、步道健行等活動，讓遊客可以盡情體驗大自然的美好。

梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，可享優惠入住。記者林佩均／攝影
梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，可享優惠入住。記者林佩均／攝影
梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，可享優惠入住。記者林佩均／攝影
梨山賓館歡慶58周年，5月推出「尋找梨山人」活動，只要名字中有「梨、山、賓、館、和、平」等同音字，可享優惠入住。記者林佩均／攝影

梨山 身分證

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