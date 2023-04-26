影／柴聯車退役1200月票上路 台鐵今起386次大改點
台鐵局今在新北市樹林火車站舉辦柴聯車末班車儀式，局長杜微表示，因應7月1200月票上路，預料將有更多旅客使用台鐵服務，台鐵也從今天起進行班次改點，期讓公共運輸更健全、便利。
為配合柴聯車退役、EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車投入營運，台鐵自今日起進行列車時刻調整，包括西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車、EMU3000型及900型電聯車投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號、EMU3000型及900型電聯車投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號等。
另外，為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，投入EMU3000型特仕車替駛原PP車型，並參考台灣高鐵作法，試辦自由座，自由座票價以乘車區間自強號票價95折計算，本次時刻調整共計調整386列次，預計整體自強號運能提升8.7%。
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