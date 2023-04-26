影／柴聯車退役1200月票上路 台鐵今起386次大改點

台鐵局今在新北市樹林火車站舉辦柴聯車末班車儀式，局長杜微表示，因應7月1200月票上路，預料將有更多旅客使用台鐵服務，台鐵也從今天起進行班次改點，期讓公共運輸更健全、便利。

為配合柴聯車退役、EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車投入營運，台鐵自今日起進行列車時刻調整，包括西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車、EMU3000型及900型電聯車投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號、EMU3000型及900型電聯車投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號等。