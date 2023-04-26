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通勤月票票卡樣式曝光！3大生活圈方案 6月中開放免費領

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通勤月票票卡樣式曝光！3大生活圈方案 6月中開放免費領

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「TPASS行政院通勤月票」主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。記者周湘芸／攝影
「TPASS行政院通勤月票」主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。記者周湘芸／攝影

中央促進公共運輸使用方案共20個縣市參與，交通部規劃通勤月票將以實體記名票證卡方式，由中央全額補助。公路總局今公布設計樣式，今、明天將製卡檔案函送各縣市政府，部分保留彈性供各縣市設計使用，其中，北中南三大生活圈通勤月票預計6月中開放民眾實名制免費領取，7月實施；其餘生活圈及縣市方案預計8至10月上路。

交通部表示，目前各縣市政府正規劃月票方案及辦理驗票機修改作業中，考量該項措施以電子票證(卡)為載具整合多元運具，由公路總局委託專業廠商進行票卡版面設計。公路總局今公布票卡樣式，名稱訂名為「TPASS行政院通勤月票」，主視覺發想為生活圈串連、運具間轉換，「林綠色」結合「人本交通」施政願景，象徵節能環保。

公路總局指出，票卡正面為全國統一版面，「Ｔ」代表台灣(Taiwan)交通運輸(Transport)，也傳達共好 (Together)、行遊 (Tour) 與信賴 (Trust)等理念；圓圈圖形傳達移動、前行的意象，象徵多元交通串連不同生活樣貌；背面設計為7種通勤運具及年輕人騎乘公共自行車插畫，帶出多樣運輸組合。另外，正圓圈圖形顏色及部分區域彈性供各縣市設計，以利不同區域月票識別。

公路總局長陳文瑞指出，「TPASS行政院通勤月票」與國內三大票證公司悠遊卡、一卡通及愛金卡合作，製卡費用由中央全額補助，每人可享一次免費領取，需配合票證公司進行實名制登記，若遺失可進行掛失，但若二次購買就需自付100元製卡費。

他也說，昨天與北中南三大生活圈召開會議，預計5月底完成相關運輸票證系統修改，6月初測試，6月中公告票卡預售地點、通路，各縣市原則上規畫在捷運車站、公車及客運轉運站、區公所等販售，目前南高屏生活圈已提送計畫，其中高雄市區內單一方案已通過，北北基桃及中彰投苗生活圈預計4月底提送計畫，目標7月上路。

他表示，其他包括台東縣、澎湖縣等單一縣市方案也已提送計畫，台東縣推299元縣內搭乘台鐵、公車、公路客運；澎湖縣推搭配原先就免費搭乘的公車及渡輪提出計畫，但因有違原先推動月票宗旨、低於3折規範或資料不夠齊全，已請縣市再修改研議，除三大生活圈外，其餘縣市及方案預計8至10月陸續上路。

公路總局長陳文瑞表示，北中南三大生活圈通勤月票票卡預計6月中開放預售，目標7月上路。記者周湘芸／攝影
公路總局長陳文瑞表示，北中南三大生活圈通勤月票票卡預計6月中開放預售，目標7月上路。記者周湘芸／攝影

交通部 交通月票

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