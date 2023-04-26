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全家便利商店App推「跨平台包裹貨態查詢」服務！限時2天取件送8元購物金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店領先業界於會員App推出「跨平台包裹動態」查詢功能，讓包裹動態追蹤更方便及準確。圖／全家便利商店提供
全家便利商店領先業界於會員App推出「跨平台包裹動態」查詢功能，讓包裹動態追蹤更方便及準確。圖／全家便利商店提供

根據網路調查顯示，便利商店具備據點密集、24小時營業特性，加上縝密物流網絡，讓包裹寄取成為最受歡迎的服務。為了方便網購族輕鬆掌握包裹寄送進度，全家便利商店領先業界，宣布會員App正式推出「跨平台包裹動態」查詢服務，只要選擇全家便利商店取貨，就可一站式追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，包括蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心、LINE購物、露天拍賣等，後續亦將推出App包裹動態推播。另外，「包裹快取條碼」服務再升級，全家便利商店0元包裹取貨只需出示App條碼，不論店到店或其他網購平台包裹皆免帶證件就能取貨，讓取貨流程更快速；為歡慶新服務推出，4月29日、4月30日限時2天推出取件加碼送8元購物金活動。

全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，網購族下單頻率高，幾乎天天都有包裹待取，然因常交錯於不同平台購物、包裹數量較多等因素，常無法隨時掌握包裹進度，讓網購族們暈頭轉向，因此包裹配送進度與取貨便利性更顯重要；另外，根據全家便利商店App使用數據顯示，店到店包裹貨態查詢每月使用超過50萬人次，顯見消費者的確有掌握包裹動態需求。全家便利商店為回應消費者包裹體驗需求，App兩大包裹功能再升級，推出「跨平台包裹貨態查詢」及「包裹快取條碼」服務，其中「跨平台包裹貨態查詢」除了既有店到店包裹動態查詢，更開放150個網購平台包裹皆可於全家便利商店App追蹤，幫助消費者隨時掌握包裹所有動向。

首次進入「跨平台包裹貨態查詢」頁面，只需輸入姓名，系統將自動透過手機末3碼與姓名進行包裹資料比對，後續只要到全家便利商店App包裹頁面，即可顯示所有包裹動態；為避免同姓名及取貨用的手機末3碼重複，消費者還可手動設定常用寄取件店舖，更準確掌握包裹動態，後續還將新增包裹動態App推播功能，提供更完善的取貨服務。

除了擴大包裹動態查詢功能外，原有「包裹快取條碼」功能也同步升級，消費者只需於全家便利商店App包裹頁面內打開貨件快取條碼，所有0元包裹皆可免證件快速領取，不必擔心忘帶證件或現場翻找證件浪費時間。

此外，全家便利商店於2008年創便利商店之先推出店到店服務，成為便利商店指標性服務，觀察近年居家餐食頻率增加，消費者更傾向網購可久放的冷凍餐食或食材，帶動冷凍包裹連年維持成長近3成。瞄準冷凍包裹商機，全家便利商店不斷擴大冷凍店到店服務範圍，不僅從個人社群賣家拓展至一般消費者，寄送地區也將從台灣本島擴大至離島，成為唯一提供離島冷凍店到店寄取的便利商店，首波將先提供最大離島的澎湖居民體驗，不論是澎湖當地團購主販售特色海產，或是親友間寄送家鄉美味，都適合使用全家便利商店冷凍店到店新鮮直送，未來也預計陸續擴大至其他離島。

為歡慶冷凍店到店擴大離島服務，全家便利商店更挑戰離島冷凍運費最低價，只需99元就可使用，相當於一般冷凍宅配的半價。

此外，網購同時也要小心詐騙，全家便利商店推出「fun心取」服務，與民眾一同防範詐騙包裹，提供消費者詐騙包裹申訴管道，降低消費者因詐騙包裹蒙受損失的機率。

全家便利商店會員App推出「跨平台包裹動態」查詢功能，首次點選只需輸入姓名作為資料使用同意確認，即可全面掌握所有在全家便利商店取貨的包裹動向。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App推出「跨平台包裹動態」查詢功能，首次點選只需輸入姓名作為資料使用同意確認，即可全面掌握所有在全家便利商店取貨的包裹動向。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「跨平台包裹貨態查詢」流程示意圖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App「跨平台包裹貨態查詢」流程示意圖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店冷凍店到店離島也適用，挑戰最低冷凍運費99元，首波將先提供澎湖居民體驗，未來預計陸續擴大至其他離島。圖／全家便利商店提供
全家便利商店冷凍店到店離島也適用，挑戰最低冷凍運費99元，首波將先提供澎湖居民體驗，未來預計陸續擴大至其他離島。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App歡慶「跨平台包裹貨態查詢」及「包裹快取條碼」新服務推出，4月29日、4月30日限時2天推出取件加碼送8元購物金活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App歡慶「跨平台包裹貨態查詢」及「包裹快取條碼」新服務推出，4月29日、4月30日限時2天推出取件加碼送8元購物金活動。圖／全家便利商店提供

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