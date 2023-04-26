陪伴台灣40年柴聯車今末班行駛 鐵道迷：我的青春回不來了！

DR2800、DR2900、DR3000 三款柴聯自強號陪伴台灣人40餘年，是不少民眾年輕時的回憶，今台鐵局在樹林車站開行最後2列末班紀念列車，不少鐵道迷趕來留下柴聯車最後身影，也感嘆隨著柴聯車退役，「我的青春也再也回不來了！」

台鐵局今日開行最後2列末班紀念列車，並於東部幹線始發車站樹林站辦理榮退紀念活動，第一趟紀念列車於今上午10點45分自樹林站發車，由DR2800型柴聯自強號擔任。

11點7分開行第二趟紀念列車由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號開行，兩列車沿途停靠板橋、台北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭分別懸掛專屬車銘版。購買當日當次車車票的旅客，也可免費於車上領取專屬紀念名片式票卡及車銘版貼紙，兩班紀念列車的車票均已銷售一空。

不少鐵道迷今天上午聚集樹林火車站，搶拍柴聯車末班車身影，另放置於樹林及花蓮站服務台的紀念戳章也吸引大批旅客排隊蓋章紀念，並藉由今天活動作為承先啟後的象徵，將運輸重任交棒給EMU3000型自強號。