Uber Eats外送夥伴買Gogoro享9.4折 換電再送優惠序號

2050淨零碳排已成全球永續發展共識，然而近年越來越蓬勃發展的外送服務所衍生的能源消耗、碳排放讓平台不得不啟動更積極的永續行動，看準電動車趨勢，Uber Eats、foodpanda不約而同推出與電動車品牌合作的計畫，加速推動外送環保轉型。

根據Uber Eats內部資料顯示，在台灣市場的外送趟次中已有近20%由智慧電動機車完成外送，近期Uber Eats更宣布與Gogoro跨界合作，除了為Uber Eats外送合作夥伴提供購車9.4折之專屬限量優惠以及新台幣2,000元之專屬限量獎勵金，全台250萬Gogoro Network用戶於指定時段完成任務，還可獲得騎乘金、優惠序號等好禮。

即日起至4月30日，GoShare用戶只要完成「今晚我想騎車」騎士挑戰（含5趟有效騎乘），即可獲得GoShare 100元騎乘金獎勵、Uber Eats 200元優惠序號。Uber One會員在Uber Eats App於精選蔬食餐廳消費，不限訂單金額，即可獲得GoShare 80元騎乘金（數量有限，送完為止）。5月8日至5月14日期間於每日指定時段（中午12時、晚間21時，發完為止），Gogoro與PBGN車主前往全台任一Super GoStation交換電池後，即可打開Gogoro / PABGN App，於Gogoro Wallet收到限量Uber Eats 60元優惠序號。

foodpanda自2020年起帶頭對決外送運輸衍生的碳排放，積極推動外送機車電動化，今年foodpanda與光陽Ionex首創電動機車訂閱方案，由光陽Ionex提供電動車款，讓外送夥伴可以月租方案輕鬆體驗電動車，降低初始的購車成本，訂閱方案更包含強制險、定期免費維修保養服務，方案期滿後還能以優惠價將機車購回，期望加速推動外送綠運輸轉型。