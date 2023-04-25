泡麵、鹹酥雞、串燒香噴噴！台人最愛100元美味實惠宵夜Top 10

NO.1 泡麵、快煮麵

生活忙碌時半夜突然肚子餓，這時如果有一碗熱騰騰又美味的麵，真的瞬間安撫疲憊的身心靈，泡麵或快煮麵平價、風味選擇多樣，稱作宵夜霸主也不爲過！《DailyView網路溫度計》做過調查開箱全聯宵夜的美食之最，其中泡麵品牌「營多麵」推出的新口味「辣味牛肉風味炒麵」最被網友熱議。

不少年輕網友，包含大學生、上班族討論營多新口味炒麵，認為CP值高、麵體Q彈，口感調味層次豐富，一碗麵包含慢燉細熬的牛肉佐咖哩，隱隱椰奶香氣讓整體美味又再升級，是當作宵夜或追劇解饞的最佳選擇。「這樣的價格可以享用到如此多層次的美味，難怪不少朋友吃過都說讚，月底都靠他XD」、「營多炒麵真的超好吃，是我宵夜必備糧食，每次都煮兩包，整個超滿足～」

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NO.2 鹹酥雞、炸物

宵夜吃炸物雖然罪惡但油炸食品帶來的快樂及滿足感，真的很難抵擋誘惑！因此在地小吃鹹酥雞成為台灣人最愛且平價的宵夜選擇之一，現炸香氣逼人，深夜吃到熱呼呼的炸物非常過癮。

有網友問「宵夜吃鹹酥雞該怎麼點最划算？」許多內行人提供自點菜單，「全部買甜不辣啊」、「小份鹽酥雞40、雞蛋豆腐45、甜不辣15、梅粉地瓜30，130就超飽」、「銀絲卷、米血、芋頭簽」，不過也有人惋惜現在物價變高，以前百元吃很飽的經歷似乎已經回不去了，「現在兩百元吃不飽了 懷念以前甜不辣50可以全家一起吃的年代」。

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NO.3 串燒

上班族下班小酌聚餐或是閨蜜續攤，宵夜當然要來點串燒了！吃著醬香濃郁的雞肉串、孜然羊肉，百頁豆腐、培根番茄捲等，宵夜場盡情大口吃肉暢快聊天，讓美食撫慰身心，卸下一整天的疲憊。

台北許多串燒店都開24小時，也有不少CP值高的燒烤餐廳，菜色眾多又平價，許多網友表示，「宵夜吃串燒感覺比炸物少罪惡感XD選擇又很多」。也有網友推薦台北串燒店，「紀鳥好吃，只是不好訂位，台一點也可以長安東路的薑母六三」、「林家蔬菜羊」、「日式推薦林森北路柒串燒」、「大阪雙子燒肉」、「士林串燒店推薦澠井川、大村武」。

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NO.4 水果類

油炸類宵夜雖然過癮，但多吃其實並不健康，許多人半夜肚子餓，會選擇吃水果來暫緩飢餓，不會有罪惡感又不怕發胖。其中糖分低的芭樂、聖女小蕃茄、蘋果、莓果類等，最多人喜歡做為宵夜來吃。

經常有網友討論詢問「宵夜吃什麼比較健康？」、「宵夜吃什麼比較不會胖？」不少人都推薦水果，「芭樂、蘋果」、「好市多買零脂優格+奇異果切塊配著吃」、「蘋果芭樂蓮霧」、「打成果菜汁也不錯」、「有時候也會吃鳳梨還有火龍果」。

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NO.5 鴨血、臭豆腐

有時宵夜會想吃點重口味！麻辣滷味攤的鴨血臭豆腐是不二選擇，脆嫩爽辣的鴨血在充滿花椒香氣的湯底中，臭豆腐吸飽湯汁，一頓又辣夠滋味的宵夜最是解饞！

鴨血臭豆腐價錢不算貴，一碗也夠解深夜飢餓，讓不少網友愛把麻辣鴨血、臭豆腐當作宵夜，紛紛詢問在地好吃的鴨血臭豆腐店，「推江豪記」、「自由黃昏市場裡面，尚青再過去那家麻辣鴨血臭豆腐很好吃，已經吃了十幾年了」、「義華路沐瀧家旁邊的牛肉麵店，麻辣鴨血好吃，夠麻且入味」、「中央公園旁邊的港式臭豆腐我覺得滿讚的」、「覺得高醫附近的恰豬滷味麻辣豆腐好吃」、「如果是臭豆腐的話，可以試試熱河街靠近吉林街的拿督」。

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NO.6 各式湯品

寒冷的冬夜有時就會特別想喝一碗湯，解開一整天工作的疲勞，胃暖起來心情也感到舒暢許多！宵夜喝湯也是許多人的熱門選擇，因為不會吃得太撐、太飽，像是餛飩湯、貢丸湯、味噌湯、四神湯等；也有人喜歡甜湯，例如紅豆湯、花生湯等。

有網友討論有什麼快速方便的宵夜，許多回答都提到湯品，「低熱量宵夜首選是豆腐海帶芽湯這類的」、「豬肉味增湯，可以加蒟蒻麵」、「蕃茄蛋花湯」、「有時候晚上想吃宵夜又懶得走出去，就會拿即食的湯包來煮，個人喜歡港式酸辣口味的濃湯」。

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NO.7 燒餅油條豆漿、蛋餅

台式經典早餐燒餅油條和蛋餅，油滋滋的煎煮香味就從巷口那間不起眼轉角傳出，每個台灣人的記憶中一定都有一間「永和豆漿」，燒餅油條、蛋餅類價格便宜，且澱粉類更容易有飽腹感，一口酥脆燒餅一口甜豆漿，最愛的宵夜當然不能少了這一味！

有網友在PTT發問永和豆漿都吃什麼宵夜？燒餅油條、蛋餅被狂點名，「都點燒餅沙拉讚」、「蛋餅油條豆漿」、「起司蛋餅*8」。也有網友問「永和豆漿怎麼點最專業？」引起熱議，不少人表示除了燒餅油條、豆漿、蛋餅，沒吃飽就再加一個飯糰或小籠包，剛好百元不超預算又吃的滿足。

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NO.8 洋芋片零食

薯片、洋芋片、多力多滋⋯⋯各種口味的零食在深夜真的特別嘴饞！肚子餓拿起洋芋片，本來只是想吃一兩口，卻越吃越涮嘴，根本停不下拉，搭配可樂、酒精飲料一邊追劇或打電動，簡直就是快樂宵夜日。

PTT網友表示吃麵飯類的宵夜感覺熱量太多，所以更喜歡吃零食，因此問卦「鄉民覺得最好吃的零食是?」許多網友推薦薯片等零食，「湖池屋純粹薯，超鹹超好吃」、「寶咖咖」、「卡辣姆久」、「推蝦味先麻辣口味」、「多力多滋爆米花口味，好吃到停不下來，到底誰發明這種危險食物的」。

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NO.9 水餃

半夜飢腸轆轆，突然想吃宵夜懶得出門或苦無餐廳開們，水餃是方便又快速的料理，市面上也推出愈來愈多特殊、豐富的口味，做為宵夜絕對是首選之一。

就有網友在PTT發問「冷凍水餃界的霸主是誰」？表示自己在家餓了就會煮水餃來吃，不論是三餐或宵夜，引起網友討論，「鼎泰豐」、「灣仔碼頭！但超貴」、「及第便宜又好吃，貴一點且又更好吃一點的就灣仔和館長」、「市場賣的會比較有特色」、「我媽媽包的」。

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NO.10 滷肉飯、爌肉飯

國民美食怎麼能沒有滷肉飯？深夜吃上一碗滷肉飯或爌肉飯真的超罪惡！肥瘦相間的滷肉和滷汁一起澆蓋在白飯上，一口吃下去立刻滿足空虛的胃。便宜、不容易踩雷、幾乎到處都買得到，讓滷肉飯成為宵夜必吃選擇之一。

PTT上也有許多網友推薦台北好吃的滷肉飯店，「最愛富霸王、天天利、阿英」、「南機場曉迪滷肉飯」、「爌肉：小王、西門老黃燉肉」、「士林光輝滷肉飯」、「蓮霧的桂竹筍是一絕，滷白菜，滷豆腐也好吃」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年3月28日至2023年3月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『百元宵夜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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