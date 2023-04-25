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月底救星！佛心紅豆餅3個才賣10元銅板價 網友跪求座標

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，在黃昏市場內有家賣紅豆餅的小攤，三個紅豆餅才賣十元！ 圖擷自臉書
網友分享，在黃昏市場內有家賣紅豆餅的小攤，三個紅豆餅才賣十元！ 圖擷自臉書

隨著原物料上漲，現在很多傳統小吃攤都撐不住紛紛漲聲響起。但是，日前有網友貼文分享，在黃昏市場內有家賣紅豆餅的小攤，三個紅豆餅才賣十元！佛心價讓網友跪求「地點在哪？」

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「這價錢，真是讓人驚呆了」，照片中可見在高雄的黃昏市場內有一家紅豆餅攤，上頭寫著奶油、紅豆、花生和芝麻，三個才賣10元銅板價！

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「一個十元也不為過」、「這是小時候的價格吧」、「紅豆餅這樣的價格確實很佛，員林一隻雕魚燒50多塊起跳勒」、「現在一個都10元了耶，真是佛心老闆娘」、「三個10元是我小學價格欸！25年前的價格」、「10幾年前的價格，佛」、「20年前的價格」、「20元等於能吃6個，我的老天」、「月底救星」、「買爆它！」

因為價格實在太佛心，有很多網友「求座標」直問「在哪裏，朝聖一下吧！」，有善心網友回應「橋頭老街黃昏市場」、「在高雄鳳山橋頭老街，下午菜市場內」，「橋頭老街，幼稚園放學回家的點心，最喜歡奶油」。

但是，也有不少網友質疑表示「但若是會算成本的人，其實會怕太便宜的東西」、「原物料決定售價」、「這樣要賺什麼阿？太辛苦了」、「現在還有這個價格嗎？這是現在的照片嗎？」、有購買過的網友建議「不過他不是脆皮的那種」、「習慣脆皮的人千萬別買，不然買了只會失望」、「嗯，喜歡脆皮、喜歡奶香的不要買，它軟軟的沒什麼味道」，此時，有網友則說道「先不論好吃與否，這價錢簡直是在做善事」、「我想直接讓老闆收攤回家，有多少全包了」。

紅豆餅 橋頭老街 黃昏市場

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