2款東南亞泡麵遭檢出致癌性農藥殘餘 北市衛生局：勒令下架銷毀

台北市衛生局今天公布速食麵抽驗結果，2件檢出致癌物環氧乙烷不符規定，包含「檳城阿來白咖哩麵」、「Indomie特色雞肉風味湯麵」。衛生局表示，已令轄內業者立即下架，經追溯案內1件產品來源廠商為外縣市，已移請所轄衛生局依權責處辦。

衛生局今年至超市、超商、賣場、傳統市場、東南亞食品專賣店、一般販售店或批發進口業者等處，抽驗25件輸入、5件國產速食麵產品共30件速食麵產品，檢驗環氧乙烷含量、標示符合性查核，結果為1件馬來西亞、1件印尼產地的產品檢出環氧乙烷，不符衛生福利部公告之「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局指出，依標準不得檢出，違規產品「檳城阿來白咖哩麵」麵條檢出環氧乙烷0.065mg/kg、醬料包檢出環氧乙烷0.084mg/kg；「Indomie特色雞肉風味湯麵」調味粉包檢出環氧乙烷0.187mg/kg。

針對不符規定的速食麵產品，衛生局已令轄內業者立即下架，經追溯案內1件產品來源廠商為外縣市，已移請所轄衛生局依權責處辦。1件產品不符規定已依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處分負責廠商6萬元至2億元罰鍰，並依同法第52條第1項規定命業者將違規產品下架銷毀。

衛生局提醒食品業者，台灣未核准環氧乙烷作為農藥使用，也未准許使用環氧乙烷氣體作為消毒用途。業者務必落實自主管理，確認原料及產品均應符合食品安全衛生管理法相關規定，使用食材加工調理前，應確認食材有無殘留農藥、動物用藥或其他汙染物，落實供應商管理及把關進貨食材安全衛生，確保食品衛生品質安全。