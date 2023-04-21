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全球50大湯品評選出爐！牛肉湯成「台灣國湯」、火鍋高分上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
牛肉湯入選全球五十大湯品，成為台灣國湯。記者綦守鈺／攝影
牛肉湯入選全球五十大湯品，成為台灣國湯。記者綦守鈺／攝影

台灣美食相當著名，不少國際旅客來台都是為了享受各式美食。近期克羅埃西亞網站「美食地圖」公布評選的全球50大湯品，其中台灣的牛肉湯麵、火鍋都上榜，分別為第18、29名，分數都高達4.5分，牛肉湯儼然成為「台灣國湯」。此外，該評選第一名則為日本拉麵，網友也注意到「日本上榜的怎麼全都是拉麵？」

臉書粉專Taiwan in Canada（駐加拿大臺北經濟文化代表處）分享克羅埃西亞網站「美食地圖」公布評選的全球50大湯品，台灣湯品也獲得肯定，台灣牛肉湯麵與台式火鍋均獲4.5分，分別為第18、29名。

該粉專表示，「美食專家對牛肉湯給予很高的評價，更驚訝牛肉湯作為台灣的『國湯』，價格卻並不昂貴，甚至在高檔餐廳還找不到這道菜。至於台式火鍋，美食專家則認為其優點在於沒有固定的食譜，湯底更有多種選擇，包括鰹魚、中藥、酸菜、牛奶等，最重要是還可以搭配不同的調味品與醬料，讓人百吃不膩」。

克羅埃西亞網站「美食地圖」公布評選的全球50大湯品。圖擷自臉書
克羅埃西亞網站「美食地圖」公布評選的全球50大湯品。圖擷自臉書

其他網友則留言「可惜，外國人不懂得品嚐台灣的國湯，豬血湯啊」、「十全大補排骨湯、麻油鷄湯，蛤仔湯、沙鍋魚頭湯和佛跳牆呢？」

不少人注意到榜單上有許多日本拉麵，網友留言「日本上榜的全是拉麵」、「拉麵就可以代表所有拉麵了吧？一堆拉麵是怎樣」、「評審中有人超熱愛日本拉麵」。

拉麵 牛肉湯 日本 克羅埃西亞 火鍋

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