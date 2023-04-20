聽新聞
test
0:00 / 0:00
春雨倒下來了！嘉義大阿里山區螢火蟲量終於爆增
號稱最強春雨預計帶來豐沛雨水，嘉義山區終於解渴，大阿里山區賞螢預計4月底至5月初將是螢光大爆發期；昨傍晚下雨後，生態達人王三華在梅山鄉瑞里拍下螢火蟲大增畫面，直呼「螢火蟲總算來了！」
今年受乾旱不雨影響，嘉義大阿里山區春季螢火蟲慢半個月才現蹤，但多處社區螢火蟲量仍寥寥無幾，昨傍晚嘉義縣開始降雨，山區螢光量終於增加，地方居民及賞螢遊客見此景，紛紛驚豔。
王三華表示，受久旱不雨的影響，3月中至4月中旬，嘉166縣道沿線幾個賞螢重要區域，包括圓潭溪生態園區、彩虹生態村、瑞里螢火蟲復育區與野薑花溪步道等處，仍無可觀的螢火蟲螢光飛揚畫面。
王三華說，昨天傍晚下一場雨後，趁雨停跑去瑞里附近菜園拍螢火蟲，數量已增加不少，昨晚觀察以瑞里「阿漢的家」民宿旁步道的龍鬚菜園最多，可惜只有一小塊可以拍，因為附近有很多住家，這波春雨可望帶來一波螢光漫天飛舞高峰。
嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富說，往年瑞里螢火蟲季在4月初登場，今年受乾旱影響，4月中旬數量仍不多，今天這波號稱最強春雨，山區除有望解渴，也可能帶來豐沛雨水，預計5月初將是螢火蟲大爆發期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言