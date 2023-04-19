快訊

富商認「親密接觸」曾格爾怒喊仙人跳 正宮反擊：沒差這200萬

38歲單身女被媽催生「當心老了沒人養！」 女兒一句話讓眾人住嘴

說立院「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊

周四迎「梅雨級」降雨？氣象局：可能有「短延時豪雨」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局表示，周四雨勢可能會有「短延時強降雨」，甚至「短延時豪雨」機率發生。圖／本報資料照片
中央氣象局表示，周四雨勢可能會有「短延時強降雨」，甚至「短延時豪雨」機率發生。圖／本報資料照片

周四將迎來本周最大雨勢，「觀天氣看氣象」臉書專頁指出，「目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拚」；不過，中央氣象局表示，這波雨勢可能會有「短延時強降雨」，甚至「短延時豪雨」（意即短時間降下大量暴雨）機率發生，但目前天氣系統和梅雨季不同，梅雨鋒面常是「滯留」鋒面，目前鋒面則是「移動性」鋒面。

「觀天氣看氣象」臉書專頁發文指出，根據歐洲模式（ECMWF)最新降雨預測，要特別留意周四（20日）降雨強度，西半部局部地區有可能因雨勢過大而有積、淹水情形。

「觀天氣看氣象」表示，這樣降雨強度，也會為農作物帶來損壞，「這樣的春雨預測強度算是少見，目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拼。」

中央氣象局預報員林定宜受訪指出，據目前觀測，周四這波雨勢可能會有「短延時強降雨」，甚至「短延時豪雨」機率發生；但他強調，目前的天氣系統和梅雨季不同，梅雨鋒面常是「滯留」鋒面，目前的鋒面則是「移動性」鋒面，詳細資訊尚待稍晚最新觀測與預報資訊。

另外，中央氣象局長鄭明典今天在臉書發文指出，據觀測資料顯示，看到「繞地形而過的氣流」，約略是台灣東側來的高壓迴流和南海上來氣流的交界面。

鄭明典說，高壓迴流相對穩定，因此繞台灣地形北上的特徵明顯，連帶影響對流回波的結構，雨區繞了台灣北部地形而過。後面接續雨區仍有點距離，雨區到達之前，氣溫還是會偏高。

中央氣象局則表示，清晨確實觀測到有一道現狀對流，在台灣海峽那邊，氣象術語稱「颮線」，後續資訊尚待稍晚最新預報。

梅雨 氣象局

延伸閱讀

雲圖一團紫色對流 鄭明典：今年有點遲到、台灣再晚一點才開始

鄭明典一張圖看PM2.5分布 環保署持續發布空汙紅色警示

遲無颱風生成 鄭明典：菲東方雲團出現旋轉特徵 但發展條件差

衛星圖見中南半島大片紫色 鄭明典：季節變化帶來對流特徵改變

相關新聞

台灣出生率連年創新低 生殖醫分析現代人「三不」因素

內政部統計，台灣2022年已連續3年人口負成長，全年新生兒僅出生13萬8986人，成為史上新低。醫師表示，社會風氣改變下...

專家質疑 再生醫療5大爭議

「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案併稱「再生醫療雙法」，立法院已完成初審，將於周五政黨協商，力求本會期通過。然外界...

花蓮縣02:53規模3.6地震 最大震度3級

根據中央氣象局最新資訊，19日凌晨2時53分發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.0公里，震央位於花蓮縣政府西北西方37....

文化部祭300萬鼓勵非典型書展 書店業者：掌握核心精神

為支持疫後出版產業重新啟航，文化部昨宣布推出「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，鼓勵書店舉辦「非典型書展」，以圖書展售...

周四迎「梅雨級」降雨？氣象局：可能有「短延時豪雨」

周四將迎來本周最大雨勢，「觀天氣看氣象」臉書專頁指出，「目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拚」；不過，中央氣象局表示，這波...

大陸進行貿易壁壘調查 農委會：希望啟動雙邊協商機制

中國大陸商務部公告，從2023年4月12日起，就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查；被調查措施及涉及產品2455...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦