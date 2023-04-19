周四迎「梅雨級」降雨？氣象局：可能有「短延時豪雨」

周四將迎來本周最大雨勢，「觀天氣看氣象」臉書專頁指出，「目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拚」；不過，中央氣象局表示，這波雨勢可能會有「短延時強降雨」，甚至「短延時豪雨」（意即短時間降下大量暴雨）機率發生，但目前天氣系統和梅雨季不同，梅雨鋒面常是「滯留」鋒面，目前鋒面則是「移動性」鋒面。

「觀天氣看氣象」臉書專頁發文指出，根據歐洲模式（ECMWF)最新降雨預測，要特別留意周四（20日）降雨強度，西半部局部地區有可能因雨勢過大而有積、淹水情形。

「觀天氣看氣象」表示，這樣降雨強度，也會為農作物帶來損壞，「這樣的春雨預測強度算是少見，目前看來跟梅雨鋒面過境時的降雨有拼。」

中央氣象局預報員林定宜受訪指出，據目前觀測，周四這波雨勢可能會有「短延時強降雨」，甚至「短延時豪雨」機率發生；但他強調，目前的天氣系統和梅雨季不同，梅雨鋒面常是「滯留」鋒面，目前的鋒面則是「移動性」鋒面，詳細資訊尚待稍晚最新觀測與預報資訊。

另外，中央氣象局長鄭明典今天在臉書發文指出，據觀測資料顯示，看到「繞地形而過的氣流」，約略是台灣東側來的高壓迴流和南海上來氣流的交界面。

鄭明典說，高壓迴流相對穩定，因此繞台灣地形北上的特徵明顯，連帶影響對流回波的結構，雨區繞了台灣北部地形而過。後面接續雨區仍有點距離，雨區到達之前，氣溫還是會偏高。

中央氣象局則表示，清晨確實觀測到有一道現狀對流，在台灣海峽那邊，氣象術語稱「颮線」，後續資訊尚待稍晚最新預報。