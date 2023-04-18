明變天！雨勢愈晚愈明顯 本周全台降雨熱區一圖看懂

中央氣象局最新預報指出，明天鋒面漸近，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯；周四雨勢最大，全台明顯降雨，各地高溫降至26度至28度；周五鋒面漸遠離台灣，降雨雖緩，各地仍有局部短暫陣雨。這波雨勢多少有助中南部水情，但要解渴仍得坐等梅雨季。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天周三鋒面逐漸接近，台灣處在暖濕西南風環境，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯，東半部雲量稍多，山區則會有午後短暫雷陣雨。

他說，明天受西南風影響，台東地區會有焚風發生機率，氣象局今天下午也發布高溫資訊，花蓮縣、台東縣明高溫可能達36度。

周四（20日）、周五（21日）鋒面逐漸通過，其中周四天氣最不穩定，雨勢也最明顯，西半部、東北部地區都會有陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有短延時豪雨。

葉致均說，周五鋒面逐漸往南壓，遠離台灣，降雨趨緩，但各地仍有局部短暫陣雨，中南部、花東地區會有雷雨情形，可能有較大雨勢發生機率。

周六（22日）、周日（23日）台灣處在微弱東北風環境，華南水氣移出，北部、東半部、中南部山區可能會有局部短暫雨，其他地方則是多雲。

下周一（24日）天氣相對穩定，各地多雲到晴，僅午後山區會有局部短暫陣雨；下周二（25日）有另一波鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部會有局部短暫陣雨。