快訊

政治人物好感度調查！台灣民意基金會曝民調 郭台銘人氣「微熱」

健保署長石崇良昨驚傳被「免職」 薛瑞元曝考量是這點

小六女生遭「師對生」霸凌惡行曝光 家長淚訴：救救我的小孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明變天！雨勢愈晚愈明顯 本周全台降雨熱區一圖看懂

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，周四雨勢最大，全台明顯降雨，各地高溫降至26度至28度。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片
中央氣象局指出，周四雨勢最大，全台明顯降雨，各地高溫降至26度至28度。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明天鋒面漸近，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯；周四雨勢最大，全台明顯降雨，各地高溫降至26度至28度；周五鋒面漸遠離台灣，降雨雖緩，各地仍有局部短暫陣雨。這波雨勢多少有助中南部水情，但要解渴仍得坐等梅雨季。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天周三鋒面逐漸接近，台灣處在暖濕西南風環境，西半部地區會有短暫陣雨或雷雨，且雨勢愈晚愈明顯，東半部雲量稍多，山區則會有午後短暫雷陣雨。

他說，明天受西南風影響，台東地區會有焚風發生機率，氣象局今天下午也發布高溫資訊，花蓮縣、台東縣明高溫可能達36度。

周四（20日）、周五（21日）鋒面逐漸通過，其中周四天氣最不穩定，雨勢也最明顯，西半部、東北部地區都會有陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有短延時豪雨

葉致均說，周五鋒面逐漸往南壓，遠離台灣，降雨趨緩，但各地仍有局部短暫陣雨，中南部、花東地區會有雷雨情形，可能有較大雨勢發生機率。

周六（22日）、周日（23日）台灣處在微弱東北風環境，華南水氣移出，北部、東半部、中南部山區可能會有局部短暫雨，其他地方則是多雲。

下周一（24日）天氣相對穩定，各地多雲到晴，僅午後山區會有局部短暫陣雨；下周二（25日）有另一波鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東半部會有局部短暫陣雨。

溫度方面，周三仍偏悶熱，各地高溫30度至34度；周四因有雨勢，高溫下降至26度至28度；到了周五、周六高溫回升30度；周五起至下周二前，高溫26度至30度，直到下周二東北季風增強，北台灣溫度稍降。

未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象局提供
未來一周氣溫變化趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周氣溫變化趨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局 東北季風 豪雨

延伸閱讀

全台唯一未開通山區聯絡道 阿里山鄒族盼政府完成拚圖

好天氣要變了！明起鋒面到 周四雨勢最大

今白天高溫上看36度 明變天鋒面近有較大雨勢機率

台南山區降雨少 市府出動載水車救芒果

相關新聞

福華三城「住一晚送一晚」 ！高雄、新竹、石門水庫聯賣

看好全民普發6千商機，加上5、6月迎來國旅旺季，除了畢業旅行之外，各地區主題旅遊更夯，高雄福華大飯店即日起至6/30聯手...

ANA「BUG票」20多萬下殺到3萬多 台灣窗口：已訂機票都算有效

ANA全日空航空越南官網昨出現「BUG票」，雅加達到紐約來回商務艙僅1萬多元、至少要20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回...

搶攻6000小確幸！飯店四月下殺最低3.6折 現省萬元快把握

【旅奇傳媒/編輯部整理】全民普發6000塊的登記入帳2.0上線，卻還沒想好怎麼花？麗寶樂園渡假區2家飯店祭出好康，三種房型任選都只要6,000元，最低下殺3.6折、現省超過萬元！麗寶福容大飯店的田園咖

獨／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景掀追日熱潮

台灣極北富貴角燈塔「懸日」又來了，一直到5月15日前，都有機會拍攝到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定美景，近日吸引...

震驚！ 台版不插電迪士尼「台灣地景花園」無預警宣告9月起休園 網哭求：不要結束呀

被譽為「不插電的台版迪士尼」！ 桃園中壢著名的「台灣地景花園」，日前在臉書公布將在9月起暫停營業，同時也會自5月1日起調整營業時間為每週六、日、一及國定假日，消息一出讓大票網友感到超震驚，紛紛留言「希望只是休息、不要結束呀」。

住進波音、享跑道全景泳池、逛航空博物館　獨特機場旅館必體驗

趕飛機？住這些附博物館、駕駛艙和獨特設施的超潮機場旅館，減壓又受寵！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦