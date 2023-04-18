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拉拉山國家森林遊樂區開園 付費啟動掀1495年神木面紗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
拉拉山國家森林遊樂區開園，樹齡 1495年的24號紅檜巨木接開面紗。記者曾增勳／攝影
拉拉山國家森林遊樂區開園，樹齡 1495年的24號紅檜巨木接開面紗。記者曾增勳／攝影

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區，也是全台第19個國家森林遊區，今天由林務局長林華慶主持、及桃園市府及地方人士見證下宣布開園，即日起至9月30日，民眾可享以半價100元優惠入園，林務局歡迎國人一起走入拉拉山感受園區新面貌及自然人文風采。

拉拉山國家森林遊樂區，桃園市府復興區桃116線終點林班口進入園區，位於台灣中海拔1400到1900公尺霧林帶，該園佔地約81.6公頃，自拉拉巨木區轉型，保留原始林相及巨木群，動、植物生態資源相當豐富，高聳入天24棵巨木群及3公里木棧道，提供民眾新旅遊景點。

林華慶表示，過去國家法令與原住民自然資源權利衝突，造成原住民與林務局相互誤解，拉拉山國家森林遊樂區是該局推動原住民共管政策最佳體現，相信拉拉山嶄新的設施服務、獨特的雲霧帶森林及泰雅山林文化，將成為北臺灣旅遊特色亮點。

拉拉山國家森林遊樂區增設遊樂設施園及步道系統，為提升園區遊憩安全及服務品質，採使用者付費酌收環境清潔維護費、遊樂設施使用費，全票200元、半票100元、65歲以上長者及3歲到6歲兒童、小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票。

為慶祝開園，今天起至9月30日止，優待票及免票之外，入園門票一律半票100元收費，如果搭乘和新竹林管處合作的「拉拉山車隊」接駁入園，可再享門票8折優惠，歡迎國人一起走入拉拉山體驗感受原始林相新風貌。

桃園市拉拉山國家森林遊樂區開園，開放民眾付費參觀。記者曾增勳／攝影
桃園市拉拉山國家森林遊樂區開園，開放民眾付費參觀。記者曾增勳／攝影
桃園市拉拉山國家森林遊樂區開園，開放民眾付費參觀。記者曾增勳／攝影
桃園市拉拉山國家森林遊樂區開園，開放民眾付費參觀。記者曾增勳／攝影

拉拉山 森林遊樂區

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