拉拉山國家森林遊樂區開園 付費啟動掀1495年神木面紗

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區，也是全台第19個國家森林遊區，今天由林務局長林華慶主持、及桃園市府及地方人士見證下宣布開園，即日起至9月30日，民眾可享以半價100元優惠入園，林務局歡迎國人一起走入拉拉山感受園區新面貌及自然人文風采。

拉拉山國家森林遊樂區，桃園市府復興區桃116線終點林班口進入園區，位於台灣中海拔1400到1900公尺霧林帶，該園佔地約81.6公頃，自拉拉巨木區轉型，保留原始林相及巨木群，動、植物生態資源相當豐富，高聳入天24棵巨木群及3公里木棧道，提供民眾新旅遊景點。

林華慶表示，過去國家法令與原住民自然資源權利衝突，造成原住民與林務局相互誤解，拉拉山國家森林遊樂區是該局推動原住民共管政策最佳體現，相信拉拉山嶄新的設施服務、獨特的雲霧帶森林及泰雅山林文化，將成為北臺灣旅遊特色亮點。

拉拉山國家森林遊樂區增設遊樂設施園及步道系統，為提升園區遊憩安全及服務品質，採使用者付費酌收環境清潔維護費、遊樂設施使用費，全票200元、半票100元、65歲以上長者及3歲到6歲兒童、小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票。